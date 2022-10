La nave da crociera Sea Dream a Porto Santo Stefano per avverse condimeteo

Monte Argentario: Si, doveva fare scalo a Porto Ercole questa domenica ma le condimeteo non buone per i forti venti dei quadrati sud hanno fatto cambiare approdo e così eccola la Sea Dream alla fonda davanti Porto Santo Stefano e il continuo sbarco dei suoi passeggeri con i tender di bordo alla banchina Candi, accolti come sempre con grande cortesia e professionalita' dallo staff di PortArgentario.



La Sea Drea e' una nave da crociera di lusso con un numero di passeggeri che non superano le 100 unità, si perché, racconta Artemare Club che ha documentato come al solito il suo arrivo per l’archivio storico del Cruising all’Argentario custodito presso la sede a Porto Santo Stefano a disposizione dei media, soci e simpatizzanti, la nave ha per ogni crocierista una persona dell’equipaggio il massimo del servizio che si può desiderare a bordo per un periodo di grande piacere e evasione.

L'ultima nave da crociera per quest'anno all'Argentario e' prevista per lunedi 31 ottobre prossimo ed e' la Seadream 2. Per il 2023 pare gia' prenotate 42 navi, numero in crescita che dimostra che i porti del Promontorio sono sempre più apprezzati dalle Compagnie di navigazione anche per la sicurezza della sosta grazie alla possibilità di scelta dell'approdo a Nord o al Sud dell'Argentario in relazione alle condimeteo, come e' accaduto questa domenica. “Bon voyage” alla SeaDream, come si dice da sempre nell’ambiente crocieristico alla partenza della nave dal porto ed è anche l’augurio di Artemare Club!