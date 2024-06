La “Medea” di Laura Morante inaugura la rassegna “Parco aperto plus”

Sabato 29 giugno, alle ore 19, il Parco della Maremma ospiterà il grande classico della tragedia greca di Euripide, adattato e interpretato dall’attrice e regista Laura Morante.



Alberese: Sarà Laura Morante in “Medea” ad inaugurare “Parco aperto plus”, la rassegna di eventi promossi e organizzati dal Parco naturale regionale della Maremma con la collaborazione di Ad Arte Spettacoli. L’appuntamento è per sabato 29 giugno alle ore 19 in una radura lungo il percorso faunistico A6 (Alberese, Grosseto); l’ingresso è dalla strada del cimitero, a fianco della chiesa di Alberese.

Ed è proprio nel suggestivo itinerario, immerso nella macchia mediterranea, che andrà in scena il grande classico della tragedia greca di Euripide, adattato e interpretato dall’attrice e regista Laura Morante, che per l’occasione sarà accompagnata da Lorenzo Fuoco al violino e da Giuseppe Gullotta al pianoforte per la regia di Daniele Costantini. Lo spettacolo è prodotto da AidaStudioProduzioni con il coordinamento artistico di Elena Marazzita.

“Medea”. Euripide con “Medea” rappresenta l’indicibile e il non rappresentabile del cuore umano nelle sue pieghe più profonde e nelle sue parti più oscure, dove istinto e intelletto, passione e ragione si mescolano e si confondono senza che sia possibile separarle. Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere: è una donna di straordinaria razionalità ma anche di estrema passionalità, che Laura Morante restituisce con un’intensità senza pari. Medea fissa nell’amore di Giasone tutta la sua energia esistenziale fino a travolgere ogni coscienza di bene e di male: e uccide.

Programma. Ad accompagnare la recitazione di Morante, il programma della serata prevede l’esecuzione di: Prokofiev Sonata op. 80 n.1; Chopin Mazurca op.17 n.4; Franck Sonata in La maggiore; Debussy Sonata L140F; Fano Romanza da Pagine D’album op 2C; Chopin Valzer op.34 n.2.

Laura Morante. Laura Morante inizia la sua carriera da giovanissima, prima nella danza, con la compagnia di Patrizia Cerroni, poi in teatro con Carmelo Bene e al cinema con Giuseppe e Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Gianni Amelio, Pupi Avati e Peter Del Monte. Nel corso degli anni si cimenta con il cinema italiano e straniero, lavorando con autori di grande prestigio, come Monteiro, Malkovich, Tanner, Vecchiali e Resnais. Forte di premi e riconoscimenti per la sua carriera da attrice, nel 2012 esce “Ciliegine”, il suo primo film come regista (Globo d’oro come “Regista rivelazione”). Nel 2016 firma la sua seconda regia con il film “Assolo”. “Brividi immorali” è il suo esordio letterario.

Informazioni utili. L’ inizio dello spettacolo è alle ore 19 di sabato 29 giugno, con ingresso dalle 18.30 dall’itinerario faunistico A6 del Parco naturale regionale della Maremma. Dopo aver lasciato l’auto ad Alberese (Grosseto), occorre proseguire a piedi per la strada del Cimitero (sul lato della chiesa di Alberese) per circa 500 metri finché non si incontra l’indicazione per l’itinerario A6 e la bacheca informativa. Quindi, girare a destra e continuare a seguire le indicazioni. Il tempo di percorrenza è di circa 15 minuti. Grado di difficoltà: basso.

Prenotazione obbligatoria. Il costo del biglietto per “Medea” della rassegna “Parco aperto plus” è di 20 euro (più diritti di prevendita) ed è acquistabile su www.ticketone.it.

Prossimi appuntamenti. La rassegna “Parco aperto plus” prosegue sabato 6 luglio con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ne “Il romanzo della Bibbia”. Tutto il programma e le informazioni suhttps://parco-maremma.it/.