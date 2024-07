L’azienda Bugetti Essenze di Toscana lancia l’essenza per ambiente “Santa Fiora”

Santa Fiora: Santa Fiora diventa il nome di una speciale nuova fragranza per ambiente che viene lanciata, in onore del borgo amiatino, dall’azienda “Bugetti Essenze di Toscana”, una realtà imprenditoriale, con sede operativa a Pontedera, che realizza profumatori per ambienti, artigianali e di nicchia venduti in Italia e all’estero. Le essenze che vengono proposte dalla Bugetti Essenze sono tutte ispirate ad un viaggio olfattivo tra luoghi particolari della Toscana: la collezione classica si compone delle fragranze Pietrasanta, Giglio Castello, Cala Violina, Montefollonico, Volpaia, Artimino e Bisenzio, a cui si aggiungono due nuove essenze speciali: Volterra e la creazione più recente in ordine di tempo, ovvero Santa Fiora.



“Abbiamo creato questa nuova edizione speciale dedicata a Santa Fiora – spiega la famiglia Bugetti – perché ci siamo innamorati di questo piccolo borgo sulle pendici di un vulcano spento, il Monte Amiata, circondato da splendidi paesaggi. Un inno al Medioevo, un luogo caratterizzato da abbondanza di acqua e da tanti alberi che inebriano con le loro resine profumate”.





“Nell’essenza Santa Fiora ci siamo lasciati ispirare - precisa il ‘naso’ di famiglia Tatiana Bugetti - proprio dalla natura che circonda il borgo amiatino e che riproponiamo in questa fragranza legnosa ed agreste con note olfattive di geranio, felce, patchouli, legno di sandalo e cipresso. L’essenza Santa Fiora ha già iniziato a viaggiare nel mondo insieme a noi: è già stata richiesta, oltre che in Italia, anche in Irlanda e in Germania. I nostri profumatori diventano così ambasciatori della Toscana: abbiamo avuto clienti che, dopo averli acquistati hanno deciso di visitare il luogo a cui è dedicata la fragranza. I nostri profumatori diventano dei suggerimenti di viaggio alla scoperta dei bellissimi borghi della Toscana.”



“Abbiamo avuto il piacere di ricevere in Comune nei giorni scorsi alcuni membri della famiglia Bugetti – afferma il sindaco Federico Balocchi – in occasione del lancio della nuova essenza Santa Fiora. Siamo orgogliosi che la Bugetti Essenze, che rappresenta un’eccellenza imprenditoriale toscana, abbia voluto dedicare al nostro territorio questa fragranza così complessa e particolare. E siamo grati e soddisfatti che il nome di Santa Fiora si faccia conoscere anche attraverso prodotti di nicchia e di alta qualità come questo.”

L’essenza Santa Fiora e gli altri profumatori per ambienti della Collezione, firmati Bugetti Essenze di Toscana, sono acquistabili nello shop on line bugettiessenze.it ma anche nella farmacia Pinzuti di Santa Fiora. La rete di distribuzione della Bugetti si avvale di diverse farmacie e profumerie selettive in Toscana e in Italia e di negozi specializzati in arredamento, design floreale e concept stores. La Bugetti Essenze di Toscana realizza inoltre fragranze personalizzate per importanti e prestigiose aziende che operano nei più svariati settori, dell'hotellerie, alla nautica, alla meccanica, al mondo del vino e dell’arte.