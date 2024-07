Il fisioterapista del New Energy Mirko Pancellini al servizio della nazionale under 15

Grosseto: Per Mirko Pancellini, il fisioterapista del Bbc New Energy, è stata una settimana impegnativa, con molti giocatori acciaccati che hanno chiesto la sua collaborazione. Completato il suo egregio lavoro allo Jannella, il fisio grossetano si appresta a mettere la sua professionalità a servizio della nazionale italiana under 15, guidata dal manager Beppe Mazzanti.

Da sabato 6 a lunedì 8 luglio “Pancio” sarà in raduno a Lodi. I ragazzi si alleneranno sul campo degli Old Rags prima di partire per Rotterdam dove, dal 9 al 13 luglio, su invito degli organizzatori Rotterdam UnicornsAcademy (accademia fondata dall'ex Yankees Robert Eenhoorn) e KNBSB (Federazione Neerlandese Baseball Softball), parteciperanno al torneo per nazionali U15 insieme alle selezioni del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Ceca, della Germania e degli Stati Uniti d'America.



Per Mirko Pancellini, che collaborerà con il medico Francesco Borrelli, è sicuramente una bella soddisfazione: da ex giocatore e grande appassionato di baseball avrà la possibilità di rimanere in quello che è da sempre il suo mondo. Capo delegazione della spedizione azzurra il consigliere federale grossetano Aldo Peronaci.