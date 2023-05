Attualità La Maremma a Milano per TuttoFood 10 maggio 2023

10 maggio 2023 152

Giulia Lafavia Grosseto: Anche quest'anno si è svolto l'appuntamento con TuttoFood, la fiera b2b punto di riferimento internazionale per il business del Food&Beverage. Organizzata nel quartiere fieristico di Milano Rho ogni due anni, guarda al futuro del mondo agroalimentare consentendo una rete di collegamenti tra produttori di tutto il mondo e distributori a vari livelli.

E non poteva mancare una mia tappa a questo evento. Molteplici le iniziative, gli eventi, i workshop e gli ospiti che vi hanno preso parte anche in questa edizione 2023 che si svolge fino all'11 Maggio.

Talmente tanti spunti tali da renderla una tappa imprescindibile per chi vuole rimanere sempre aggiornato sugli ultimi trend del mercato e le innovazioni nel campo del cibo e di tutto ciò che lo riguarda, senza dimenticarsi che è anche un'occasione di formazione.

La prima cosa che balza agli occhi entrando nei vari padiglioni è il numero di persone che affollano, interessate, le varie corsie. Girando per gli stand si sentono parlare tantissime lingue durante gli scambi commerciali e gli incontri per trovare un nuovo fornitore o conoscere un nuovo prodotto. E ci si può sempre imbattere in qualche personaggio famoso del mondo della cucina e non: uno chef che tiene uno show cooking o semplicemente "passeggia" tra i vari operatori del settore, un calciatore o uno sportivo che fa da testimonial.

In pratica, dal momento in cui si passa il tornello di ingresso si percorrono chilometri senza rendersene conto, cercando di portare a casa quanto più possibile di ciò che viene mostrato, spiegato ed illustrato.

Ringraziando MaremmaNews per questa possibilità, torno, come sempre, arricchita da questa esperienza, felice di aver ritrovato persone conosciute negli anni grazie al mio blog e, perché no... con una foto dello chef Antonino Cannavacciuolo! Sono pronta ad inventare nuove ricette grazie agli spunti, preziosissimi, che mi ha offerto questo viaggio. Arrivederci al 2025!



