La magia della danza classica in piazza Guerrazzi a Follonica

Follonica: Il Centro Studi Danza A.S.D organizza una lezione dimostrativa in piazza Nicola Guerrazzi per avvicinare giovani e appassionati al mondo della danza classica.



In occasione della ripresa delle attività, il Centro Studi Danza A.S.D, realtà che da 37 anni è presente sul territorio follonichese organizza, per venerdì 20 settembre alle ore 17.00. un evento legato alla magia della danza: si tratta di una lezione di danza classica alla sbarra, tra il rumore del mare e la vista del golfo di Follonica.

L’evento, ispirato ad iniziative simili proposte nelle grandi città e patrocinato dal Comune di Follonica, offre una opportunità a tutte le danzatrici e danzatori classici della città e delle zone limitrofe, per creare un momento di aggregazione in una atmosfera suggestiva e far avvicinare al mondo della danza nuovi appassionati.

In caso di maltempo, l’evento si terrà domenica 22 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00.