Da ottobre un nuovo numero per le cure non urgenti

Manciano: Da lunedì 21 ottobre entra in funzione il nuovo numero gestito dalla Regione Toscana per le cure non urgenti. Il numero 116117 è gratuito ed è accessibile da numeri fissi e cellulari ed è a disposizione per contattare il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) nei giorni feriali dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8.00 del sabato fino alle 8.00 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10.00 del giorno prefestivo fino alle 8.00 del primo giorno feriale. È possibile chiamare anche per avere dei consigli sanitari non urgenti e ricevere informazioni sulla guardia medica turistica. Per maggiori informazioni è possibile consultare https://regione.toscana.it/116117.