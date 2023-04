La Guardia Costiera a Capraia per eseguire il monitoraggio della fauna selvatica

Portoferraio: La Capitaneria di porto di Portoferraio, nel più ampio contesto delle attività di tutela dell’ambiente marino e costiero, ha supportato i ricercatori del Parco Nazionale Arcipelago Toscano impegnati nell’attività di monitoraggio della fauna selvatica presente nelle isole dell’Arcipelago.



La Motovedetta CP 2117 con a bordo una ricercatrice ha raggiunto l’Isola di Capraia per seguire il censimento annuale delle popolazioni di alcune specie selvatiche presenti sull’isola con l’obiettivo di seguirne le dinamiche.

Le attività condotte a Capraia a partire dalle ore 07:00, sono proseguite per tutta la mattinata eseguendo il periplo dell’isola per avere un punto di osservazione privilegiato rispetto all’attività svolta in contemporanea da altri operatori presenti nelle stazioni a terra.

Questa collaborazione, fa parte del più ampio accordo tra la Direzione Marittima di Livorno e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per il potenziamento della sorveglianza ed il controllo del mare protetto dell’Arcipelago, nel comune intento di garantire la difesa di un patrimonio naturale prezioso per la Toscana che si inserisce, peraltro, in un contesto ambientale molto sensibile, come il Santuario internazionale dei mammiferi marini “Pelagos”.

Attività che suggellano la vocazione del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente marino, obiettivo per il quale gli sforzi operativi sono sempre più intensificati Anche per l’imminente stagione estiva la Guardia Costiera vigilerà con le Motovedette dipendenti che assicureranno la vigilanza, il controllo e il pronto intervento per prevenire e reprimere eventuali condotte illecite.