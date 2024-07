La gara a squadre Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 Laguna di Orbetello

3ᵃ edizione Sea Bassmaster Marine Team Championship: iscrizioni aperte. Competizione riservata a 50 team. Super promo per gli iscritti entro il 31 luglio.

Orbetello: Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Sea Bassmaster Marine Team Championship, l'appassionante competizione internazionale di pesca alla spigola da kayak riservata ai team di due pescatori, che torna sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, nella suggestiva Laguna di Orbetello. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Orbetello è organizzato da Insidefishing e avrà come centro logistico la suggestiva location de I Pescatori Orbetello (in Via Giacomo Leopardi 9), dove sarà allestita una struttura di accoglienza che consentirà lo svolgimento di tutte le attività legate alla manifestazione.

Il Sea Bassmaster Marine Team Championship, giunto alla sua terza edizione, è riservato a un massimo di 50 team, composti da due anglers, che si contenderanno il prestigioso titolo di Campione: il Sea Bassmaster Pescare Show Trophy. L’evento promuove il catch & release e offre premi di prestigiose aziende del settore. Molto ricca l’offerta per chi decide di partecipare: oltre al permesso di pesca in laguna per i due giorni di gara, fino al 31 luglio è attiva una promozione che consente di iscriversi a un prezzo agevolato. Ma le sorprese non finiscono qui: al momento della registrazione presso la sede della competizione, ogni partecipante sarà accolto con una preziosa welcome bag. Questa speciale borsa di benvenuto contiene una selezione di prodotti offerti dalle aziende partner. Un omaggio che renderà ancora più piacevole e gratificante l’esperienza della due giorni di pesca.

I campi gara del Sea Bassmaster Marine, situati nelle lagune di Levante e Ponente, offriranno scenari mozzafiato mentre i partecipanti si sfideranno per sei ore di pesca al giorno. Per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di smartphone o tablet, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp, l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento della giuria. La gara è aperta a tutti, unico limite aver compiuto 14 anni e, per chi è sprovvisto di kayak, si ha la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco, grazie alla preziosa collaborazione di Bolsena Yachting.

L'evento vanta la partecipazione, in qualità di partner ufficiali, di rinomate aziende del settore quali Old Captain, Tubertini, Trabucco International, Bolsena Yachting, Pescare Show, Garmin Italia, NRS, Salt Water Italy e Salmotrutta TS. Partner locali della manifestazione oltre a I Pescatori Orbetello, Gitav con Park Hotel Residence che offre a tutti gli iscritti un codice sconto per soggiornare a Orbetello durante il weekend di gara. Le iscrizioni sono aperte a tutti e possono essere effettuate sul sito web www.insidefishing.it scaricando il modulo di iscrizione. Si ricorda che il numero massimo di partecipanti è fissato a 100 (50 team) e le iscrizioni si chiuderanno sabato 31 agosto.

Per ulteriori informazioni e regolamento disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.insidefishing.it