La Croce rossa di Grosseto consegna Oltre 6.000 kg di prodotti Emilia-Romagna

Grosseto: È partito martedì mattina dalla Croce Rossa di Grosseto un convoglio di operatori e mezzi alla volta dei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dai recenti fenomeni alluvionali. I nostri ragazzi hanno consegnato nell’hub della Croce Rossa di Riccione oltre 6000 kg di prodotti tra generi alimentari di prima necessità e per bambini, detergenti per la casa, per l’igiene personale e cibo per gli animali domestici che Croce Rossa insieme a Conad ha raccolto nei giorni scorsi nei supermercati cittadini.

Il materiale, sotto il coordinamento del presidente regionale CRI Emila-Romagna Antonio Scavuzzo, sarà gestito dai presidenti CRI di Riccione e Cattolica, Roberto Silvestri e Gabriella Zangheri, e ripartito tra le popolazioni dei territori in base alle necessità emerse.

I comitati di Grosseto, Riccione, Cattolica e il Comitato regionale CRI Emilia-Romagna, ringraziano di cuore Conad - Clodia Commerciale, tutta la cittadinanza di Grosseto ed il grande cuore della Maremma per la generosa e spontanea partecipazione a questa raccolta solidale.

CRI Grosseto ricorda inoltre a chi ancora non lo avesse fatto, che è possibile versare un sostegno economico alle popolazioni emiliane attraverso la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa nazionale attraverso questo link: https://dona.cri.it/alluvione-emiliaromagna/~mia-donazione