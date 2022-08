La Costa maremmana certifica la qualità delle sue Spiagge

Follonica: Si è concluso positivamente, con la visita dell’Istituto Giordano in veste di Ente di Certificazione, con il supporto consulenziale della Società di Consulenza Safety & Quality, il percorso di Certificazione ISO 13009 degli Stabilimenti Balneari della Costa Maremmana da Torre Mozza a Scarlino.

Gli Stabilimenti che hanno deciso di certificarsi volontariamente sono: Giardino Beach (Follonica), Ultima Spiaggia (Follonica), Eden Beach (Follonica), Bagno Pineta (Follonica), la società Geomare Srl per la Gestione del Maremma Beach (Scarlino) e la società Meria s.r.l. con lo Stabilimento Balugano ed il suo Parco Acquatico “Splash” (Scarlino), Baia Toscana (Torre Mozza – Piombino).

La norma ISO 13009 si configura come il riferimento internazionale degli operatori che gestiscono stabilimenti balneari e fornisce linee guida, concordate a livello internazionale, per una gestione della spiaggia sostenibile e in grado di offrire servizi di qualità.

Affronta inoltre aspetti molto puntuali della gestione dei litorali, come la sicurezza delle spiagge, delle acque e la loro pulizia: inoltre si valuta sia l’adeguatezza delle infrastrutture, sia la qualità del servizio offerto.

Le Strutture Balneari e chi le gestisce, si sono impegnate in questo percorso da prima della loro apertura per garantire ai propri clienti uno standard elevato di qualità e sicurezza del servizio e della struttura, dimostrando ai turisti e ai residenti una gestione sostenibile della spiaggia.

La Safety & Quality, Società di Consulenza con sede a Follonica, si è dimostrata partner attivo e puntuale, dalla progettazione dell’intervento di consulenza delle aziende certificate, occupandosi di seguire l’intero rapporto delle stesse con l’ente certificatore fino al supporto nel giorno della valutazione ed il rilascio del Certificato con Validità Triennale con Audit di Mantenimento Annuali.