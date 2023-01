La Coppa Italia approda nelle mani della Littoriana Futsal calcio a 5

Comitato Lazio Lnd calcio a 5 femminile Finale regionale coppa Italia serie C

Montefiscone: La Coppa Italia approda a Latina. Nelle mani della Littoriana Futsal calcio a 5 che al termine di una gara in onda sul filo dell’equilibrio supera il Club Sport Roma.

“Woman of the final” organizzata dal Comitato Regionale LND con il meraviglioso supporto logistico dell’Assessorato allo Sport di Montefiascone nella persona della Dottoressa Giulia Sciuga, Beatrice Bellato autrice di una tripletta che entra anche in versione ispiratrice manovra nella rete di Anna Rizzo. Attorno a lei si muovono in uno schema di gioco di livello qualità Categoria superiore Emanuela Capuano e Claudia Maria Silvi. Tantissima roba anche dall’altra parte ben oltre la doppietta di Brenda Moroni e la rete singola di Carlotta Salemi. Sara Giustianini non si limita a parare tutto, ma anche a tessere personali giocate per sorprendere i pontini. Bene al tiro Lucrezia Allen mentre Alessia Sgaggiaro sia prima che dopo la brutta botta alla caviglia destra subita al 16° della ripresa combatte incessantemente su tutti i palloni. Le trionfatrici avevano sofferto in semifinale le proverbiali sette camicie per superare la FBS Team Rome. 5-4 ai tempi supplementari con tripletta di Beatrice Bellato e reti singole di Valentina Ruggieri e Fabiola De Luca. Per le sconfitte superprova di Cristina Papadoupolu (doppietta) e reti singole di Camilla Mechella ed Ilaria Carattoli. Con le reti di Chiara Colia ed Alessia Sgaggiaro il Club Sport Roma superava per 2-0 un Atletico San Lorenzo che sia sotto il punto di vista tattico che tecnico dimostrava di meritarsi la final-four.



LITTORIANA FUTSAL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA 4-3 (PRIMO TEMPO 3-2)

LITTORIANA FUTSAL CALCIO A 5: Armonia, Atterga, Baglivi, Bellato, Capuano, Cimpureanu, Cianfrini, De Col, De Luca, Di Fazio, Fagiolo, Fargnoli, La Penna, Mannella, Matassini, Mattarelli, Monti, Pellegrino, Rizzo, Ruggieri, Silvi, Venditto, Villa

ALLENATORE: Patriarca

CLUB SPORT ROMA: Allen, Bonavita, Braccini, Chiapparone, Ciarlo, Colia, Fabiani, Fittipaldi, Fougier, Giustiniani, Marzi, Mascolo, Moroni, Salemi, Sgaggiaro Testa

ALLENATORE: Moriconi

TEAM ARBITRALE: Manuel Scarpelli di Cassino I° arbitro, Francesco Panattoni di Tivoli II° arbitro, Simoni Nerchi di Frosinone III° arbitro. Assistenti Marco Rizzo di Roma II, Alessandro Crolla di Roma I, Luca Paone di Roma I, Mario Giampaoletti di Albano Laziale

MARCATORI: 13° pt Bellato (LF), 14° pt Salemi (CSR), 16° pt Bellato (LF), 28° Moroni (CSR), 7° st Moroni (CSR), 19° st Bellato (LF)

NOTE: Espulso con rosso diretto al 32° st Moriconi Tecnico Club Sport Roma per diverbio ritenuto eccessivamente acceso con la giocatrice Di Luca.