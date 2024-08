La Cantina di Pitigliano lancia il nuovo spumante Bontout

Sarà presentato durante una degustazione gratuita venerdì 9 agosto presso lo shop dell’azienda a Pitigliano, via Nicola Ciacci 974.



Pitigliano: La Cantina di Pitigliano annuncia l'uscita del nuovo spumante Bontout, una rivisitazione raffinata della sua prima versione lanciata nel 2022. Questo rilancio segna un passo significativo per la cantina, mantenendo il legame con la tradizione con uno sguardo all'innovazione.

Il Bontout si presenterà anche con una nuova etichetta grafica, progettata per riflettere meglio lo stile distintivo della Cantina di Pitigliano, più vicina alla storia dei vini che hanno segnato il percorso dell’azienda, rafforzando l’impegno per eccellenza e l'autenticità.

A livello vitivinicolo, il Bontout rimane fedele alla sua formula originale, ma con una freschezza rinnovata e una presenza che intende conquistare nuovi appassionati. Composto al 50% da Verdello e al 50% da Trebbiano, il Bontout è un metodo Martinotti che ha subito un affinamento di due mesi sui lieviti. Questa combinazione crea una bolla fine ed elegante, caratterizzata da sentori agrumati e di crosta di pane. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, interamente realizzato dall’azienda pitiglianese in ogni fase della produzione, rappresentando una vera espressione del nostro terroir.

Per celebrare il lancio ufficiale del nuovo Bontout, la Cantina invita a partecipare ad un aperitivo esclusivo che si terrà venerdì 9 agosto dalle ore 19 presso lo shop della Cantina di Pitigliano. Sarà un'occasione speciale per degustare il nuovo spumante e scoprire le sue caratteristiche in un ambiente accogliente e conviviale. In questa occasione sarà possibile assaggiare anche un altro vino in prossima uscita, un Nocchianello bianco ad edizione limitata che promette di essere una vera e propria chicca nel panorama produttivo aziendale.

La Cantina è orgogliosa di portare avanti una produzione che è, per certi versi storica, un simbolo del legame inscindibile con il territorio di Pitigliano.