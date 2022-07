La Biblioteca della Ghisa si rinnova

Ai tanti piccoli passi fatti nell'ultimo anno se ne aggiungono altri due per la biblioteca della Ghisa: da qualche giorno è arrivato il nuovo banco accoglienza, che è stato posizionato all'ingresso.



Follonica: Nei mesi scorsi sono stati rinnovati diversi arredi, è stato inaugurato l'angolo allattamento, sono stati realizzati un murale, il punto ristoro e la sala del silenzio e, infine, sono state attivate le postazioni internet. Il servizio di front-office in una biblioteca pubblica non si limita ormai più solo al prestito/restituzione, ma è il centro delle tante attività, che spaziano dalla semplice informazione al supporto e all'orientamento delle cittadine e dei cittadini.

Pertanto la posizione del banco all'ingresso facilita il rapporto con l'utente e agevola e rende meno difficile il passaggio della cosiddetta "soglia", che è sia fisica che psicologica. Un'altra novità riguarda lo spazio esterno della biblioteca, dove sono stati messe delle poltroncine e dei tavolini, per poter leggere e studiare al fresco della pineta. Si tratta di piccoli passi per rendere la biblioteca di Follonica sempre più al servizio delle cittadine e dei cittadini. L'obiettivo è attrarre nuovi utenti in uno spazio che, oltre alla promozione della lettura, vuole proporsi come luogo di incontro e di socializzazione.