Celebrazioni, ricordi, cultura, sport, passeggiate e degustazioni nel fine settimana castiglionese

Castiglione della Pescaia: Ancora un fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia, tra celebrazioni, ricordi, cultura, sport, passeggiate e degustazioni.

Proseguono le celebrazioni del 50º anniversario dal rientro di Ambrogio Fogar dalla circumnavigazione del globo a vela in solitario e venerdì 18 ottobre, alle 17:00 al CN71-Cantiere Navale Castiglionese, il racconto di chi ha vissuto il sogno di Fogar attraverso i ricordi di Maurilio Fusi, Antonio Petragli, Ilario Malentacchi, Claudio Orsini, Mario Severi e il giornalista Claudio Bottinelli in "SURPRISE – sulle ali dell'avventura. Storia di una barca con anima e corpo".

Sabato 19 ottobre, alle 15:00, una nuova opportunità per visitare il Giardino Viaggio di Ritorno con la visita guidata al Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

La giornata di domenica 20 ottobre sarà ricca di eventi.

Si parte con il Torneo di Tennis organizzato da Insieme in Rosa Onlus: tutti in campo presso il Circolo Tennis di Viale Kennedy per sfide a squadre, matches di doppio e incontri all against all.

Per gli appassionati di Vespa torna il tanto atteso appuntamento con il 10° Raduno "Paesaggi e Sapori". Il ritrovo è in Piazza Garibaldi alle 8:30 per partire alle 10:00 per un giro turistico alla scoperta dei meravigliosi paesaggi di Castiglione della Pescaia con degustazione e pranzo a base di pesce.

Gli appassionati di arte, storia ed archeologia potranno visitare al MuVet di Vetulonia la mostra "Il ritorno del Condottiero" alle 11:00, nella visita guidata con le archeologhe dello staff, e nel pomeriggio alle 15:00 scoprire le bellezze del Parco d'Arte contemporanea con la visita al Giardino Viaggio di Ritorno.