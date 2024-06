La 23a edizione dell’Argentario Sailing Week in programma a Porto Santo Stefano dal 12 al 16 giugno

50 gli yacht a vela classici e d'epoca iscritti all’evento internazionale più glamour dell’anno. Istituito il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani”

Porto Santo Stefano: l’Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano torna per la sua 23ma edizione da mercoledì 12 a domenica 16 giugno. Le premesse e l’attesa sono quelle di un grande evento internazionale già certificato dal numero delle imbarcazioni classiche e d’epoca iscritte che sono ben 50, provenienti da 9 nazioni con 16 premiere e nomi di barche, progettisti e skipper che hanno fatto la storia della vela internazionale. Paloma, 9,5 metri è la più piccola della flotta, il Tuiga, 28 metri di lunghezza, la più grande. Mariska è stata varata nel 1908, Midva nel 1982. Alzavola festeggia i suoi 100 anni di navigazione, Chaplin spegne le sue prime 50 candeline.

Marco Poma, vicepresidente dello YCSS è in prima linea nell'organizzazione dell'evento: "Per disputare regate divertenti e sicure, la suddivisione in categorie è una scelta importante che permette di raggruppare le imbarcazioni in base ai partecipanti. I principali fattori presi in considerazione sono: l'età (epoca, classiche e IOR classiche); il tipo di randa (aurica o bermudiana, che influenzano in particolare l'angolo di bolina); la dimensione della barca (legata alla velocità massima dello scafo); il rating (dovrebbe essere rappresentativo delle prestazioni della barca); altri fattori, come la manovrabilità e la classe originale.

Poma ha proseguito spiegando che :l’'Argentario Sailing Week fa parte del Circuito del Mediterraneo e pertanto adotta regolamenti precisi stabiliti dal CIM e dall'AIVE: a testimonianza della sua importanza entrambe le Associazioni hanno scelto l’evento per testare, per la prima volta, la nuova categoria "Crociera" che raggruppa, indipendentemente dall'età e dal tipo di armo, imbarcazioni progettate esclusivamente per la crociera, con prestazioni limitate, soprattutto con vento leggero.

Il mio pensiero in questo momento va a Giancarlo Lodigiani, il compianto Presidente dell'AIVE, che mi ha sempre aiutato molto per questa manifestazione: sarà felice di vedere tante barche regatare a Porto S. Stefano e, tra loro, anche la sua. Sono lieto di annunciare che la famiglia di Giancarlo ha deciso di mettere in palio, in suo ricordo, il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani" che verrà assegnato annualmente all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all'Argentario Saling Week."

Le categorie ammesse all'Argentario Sailing Week 2024 sono:

• Big Boats: yacht d'epoca CIM varati prima del 1950, e relative repliche, la cui lunghezza calcolata è superiore a 24 metri

• Epoca Aurici: altri yachts d'epoca CIM varati prima del 1950 dotati di armo aurico e relative repliche

• Epoca Marconi: altri yachts d'epoca CIM varati prima del 1950 con armo bermudiano e relative repliche

• Classici: yacht CIM Classic varati tra il 1950 e il 1975, e relative repliche, non idonei per “Classic IOR”

• Classici IOR: yacht varati tra il 1970 e il 1984 (anche con scafi in composito), con certificato IOR dell'epoca, senza modifiche e con la configurazione dell'epoca.

• Crociera

• Spirit of Tradition

• Swan Sparkman & Stephens iscritti alla S&S Swan Association

Le imbarcazioni saranno ormeggiate alla Pilarella, l’antico porto di Porto S. Stefano, dove turisti e appassionati potranno ammirare le Regine del Mare direttamente dalla passeggiata del molo.

L'Argentario Sailing Week 2024 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo Oltre a patrocinio, il Comune di Monte Argentario supporta l’evento concretamente.

L'Argentario Sailing Week è una delle dieci regate che fanno parte del Campionato del Comitato Internazionale del Mediterraneo 2024, il cui programma prevede eventi in Italia oltre che in Spagna, Francia e Monaco.

I PARTNER DELL’ARGENTARIO SAILING WEEK 2024

COLLEMASSARI

L’azienda vitivinicola toscana ColleMassari è Official Wine Supplier dell’Argentario Sailing Week nell’ambito delle attività che la vedono a fianco di Alinghi Red Bull Racing, challenger della 37esima America's Cup a Barcellona e già vincitore nel 2003 e nel 2007 del più antico trofeo sportivo internazionale. Il nuovo rosé chiamato Celebrating The Challenge, un vino in edizione limitata dedicato al team svizzero e ai suoi momenti di celebrazione, è il protagonista di una serie iniziative esclusive e corner riservati ad alcuni degli eventi più importanti del mondo della nautica e nelle principali fiere internazionali del vino come Vinitaly e ProWein. Un rosato fresco, sapido e rotondo dal fascino mediterraneo e dal carattere intenso.

GEBERIT

GEBERIT, sponsor della 23esima edizione dell’Argentario Sailing Week, presenta presso il villaggio regate di Porto Santo Stefano in Piazzale dei Rioni una selezione dei suoi prodotti di punta caratterizzati da design e funzionalità innovativi, offrendo la possibilità di testare quella qualità ed eccellenza che da anni caratterizza il marchio leader nel settore dei prodotti sanitari con la sua vocazione all’innalzamento continuo degli standard di comfort all’interno dell’ambiente bagno.

GREAT ESTATE

Il gruppo Great Estate offre una curata selezione di proprietà di prestigio in Italia, strumenti innovativi ed un metodo di provata efficacia per la gestione dei servizi immobiliari a livello internazionale. La sede di Porto Santo Stefano festeggia i suoi 10 anni dall'apertura e celebra con orgoglio la sua presenza sulle coste dell'Argentario attraverso la partnership con Argentario Sailing Week, un evento che contribuisce alla valorizzazione di un territorio straordinario, dove è possibile vivere in contatto con la natura nelle splendide proprietà che Great Estate propone in vendita o per soggiorni brevi. La forza di Great Estate è costituita dalle persone che ne fanno parte, unite dalla condivisione di valori comuni che pongono al centro l’umanità, la professionalità e l’innovazione. Con 15 sedi ed un gruppo composto da più di 140 professionisti, in 26 anni di esperienza Great Estate ha affiancato centinaia di famiglie nel loro sogno di vivere o di investire in Italia.

LA ROQQA

Il principio guida dell'hotel LA ROQQA è il comfort. Rimane perfettamente in sintonia con il paesaggio circostante mantenendo un'atmosfera contemporanea e cosmopolita. Il design elegante e minimalista combina arredi artigianali con pezzi iconici degli anni '60 e '70. La scelta accurata dei colori rispecchia gli splendidi dintorni, favorendo una connessione armoniosa con l'ambiente. LA ROQQA esemplifica l'eleganza moderna e lo stile senza tempo, offrendo agli ospiti un servizio personalizzato e una reinterpretazione moderna di un'autentica esperienza toscana.

MAG

Oltre 40 anni di storia e ricerca nell’innovazione rendono MAG il broker di riferimento per le aziende italiane che operano sia nel mercato nazionale che in quello internazionale. Esperienza, competenza e una profonda conoscenza delle diversità territoriali italiane consentono alla MAG di affiancare le aziende nazionali ponendole al centro del mercato assicurativo internazionale, attraverso un approccio condiviso. Una capacità consulenziale che si basa fortemente sull’analisi degli scenari futuri e sulla simulazione delle proiezioni così da validare in anticipo proposte concrete e percorribili a tutela di patrimoni, investimenti, acquisizioni, strategie.

GARMIN e VERDISSIMO sono fornitori tecnici dell’Argentario Sailing Week 2024

L’ Argentario Sailing Week

La storia dell’ Argentario Sailing Week inizia nel 1992 quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle imbarcazioni iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate delle barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione si chiama Argentario Sailing Week.

Foto courtesy: Marco Solari