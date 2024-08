Attualità L’Università di Siena pubblica bando per l’ammissione ai corsi di laurea per Professioni sanitarie 11 agosto 2024

C’è tempo fino al 26 agosto per candidarsi

Grosseto: Nuove opportunità per accedere alle professioni sanitarie. L'Università di Siena ha Pubblicato il bando di ammissione per i corsi di laurea per l'anno accademico 2024-2025. Sono 5 i corsi di laurea che interessano Siena, 3 sono attivati su Arezzo e 4 su Grosseto. La domanda di ammissione deve essere presentata dalle ore 9 del 5 agosto alle ore 12 del 26 agosto tramite la Segreteria on line (segreteriaonline.unisi.it). I corsi di laurea attivati sulle aree di Siena, Arezzo e Grosseto sono: Fisioterapia (16 posti a Siena, 10 posti su Arezzo, e 10 posti su Grosseto), Infermieristica (100 posti su Siena, 55 su Arezzo e 55 su Grosseto), Logopedia (16 posti su Siena, e 6 posti su Grosseto), Tecniche di Laboratorio Biomedico (12 posti su Siena, 12 posti su Arezzo e 10 su Grosseto), Tecniche di Radioloia Medica, per Immagini e Radioterapia (12 posti su Siena e 15 posti su Grosseto). Si rammenta che la prova si terrà il prossimo 5 settembre, alle ore 11, al Complesso didattico San Niccolò (via Roma, 56 – Siena). L'orario di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova, con l'indicazione dell'aula assegnata, sarà pubblicato entro il 2 settembre nella sezione del portale dell'Università di Siena: Corsi a numero programmato – Professioni sanitarie. Entro il prossimo 31 agosto sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova. Il bando è consultabile a questa pagina: www.unisi.it



