L'Unione Comunale del PD Roccastrada interviene sul tema energie rinnovabili

Roccastrada: «Il tema dell’ENERGIA rappresenta un impegno significativo - si legge nella nota del PD Roccastrada a firma del Segretario dell'Unione Comunale Roberto Calvellini - per tutti noi cittadini, amministratori, aziende, ma soprattutto costituisce un tema importante che riguarda il futuro nostro e dei nostri figli e nipoti.

In questi mesi e nelle ultime settimane molte amministrazioni locali sono chiamate a confrontarsi con la Direttiva Europea, la Normativa Nazionale e la prossima Legge Regionale per interventi, in tema di energie rinnovabili, da realizzare entro il 2030 con precisi obbiettivi di raggiungere.

Nell’ambito degli importanti principi di “sussidiarietà”, “adeguatezza” e “perequazione territoriale” sanciti dalla futura Legge Regionale il Comune di Roccastrada sta facendo la sua parte con impegno e determinazione per garantire SCELTE da fare secondo un equilibrato e razionale approccio pianificatorio che rientra nelle proprie competenze.

La Segreteria Comunale del PD di Roccastrada (maggior partito che sostiene la Giunta Limatola) ha seguito da vicino il lavoro dei propri amministratori e continua a confrontarsi perché le soluzioni che si prospettano siano Equilibrate, Razionali e costituiscano un chiaro ostacolo ad atteggiamenti speculativi che sono all’orizzonte e che devono essere assolutamente contrastati se incoerenti con gli interessi generali della comunità.

Vogliamo confermare con forza che agricoltura e turismo costituiscono settori imprescindibili che vanno sostenuti, difesi e protetti per poterli sviluppare a valorizzazione dell’economia del nostro splendido territorio.

La linea che il Sindaco ha tracciato e resa pubblica con la recente intervista al Tirreno è frutto di una convinta condivisione, maturata in recenti incontri con i dirigenti locali del PD, che sta alla base delle nostre intenzioni che di seguito sintetizziamo:

Ostacolare l’uso spregiudicato di terreni agricoli produttivi e di grande valore paesistico ed ambientale;

Valorizzare il patrimonio pubblico e le proprietà collettive presenti nel nostro territorio siano esse terreni, fabbricati o spazi di servizio;

Considerare alcune aree marginali presenti e soprattutto indirizzare attenzioni nelle cave dismesse ed in quei terreni che tanto hanno dato alla nostra economia e che potranno continuare ad essere importanti anche per il futuro.

Apprezziamo quanto accennato dal Sindaco Limatola e vogliamo rafforzarlo se la Pianificazione specifica in corso di elaborazione potrà:

Indirizzare una corretta e razionale ubicazione di una Cabina Primaria che TERNA dovrà realizzare in accordo con le Amministrazioni locali;

Disciplinare la fattibilità degli Interventi favorendo le vere azienda agricole per le quali le associazioni di categoria dovranno costituire supporto/tutela/indirizzo nelle forme e nei modi di loro specifica competenza.

Facilitare la nascita di comunità energetiche previste dalle normative a tutto vantaggio di Famiglie, Imprese ed Associazioni di Volontariato presenti nel territorio che svolgono una funzione strategica insostituibile per le Nostre Comunità liberate dai campanilismi del passato e che guardano intelligentemente al futuro come una “Squadra” che l’Amministrazione Comunale ha il diritto/dovere di Coordinare e far crescere.

Valutare ogni possibile forma di sostegno alle famiglie (con particolare attenzione a quelle meno abbienti) nel difficile confronto quotidiano con Bollette Esose che erodono l’economia familiare condizionandone negativamente le scelte che incidono nella vita di tutti i giorni.

Prevedere dei ritorni economici a favore di imprese che potranno insediarsi nel nostro territorio, a partire dalla zona Agro-Industriale del Madonnino, e favorire quelle già insediate che avranno esigenze di potenziarsi e qualificarsi.

Aprire fin da subito un tavolo di confronto con le forze della coalizione di maggioranza del Comune ed un processo partecipativo con i cittadini e le associazioni che dovranno essere informati, protagonisti e partecipi di queste importanti scelte tenendo anche conto che il nostro Territorio rientra tra quelle aree interne che il Partito Democratico e la Regione Toscana intendono Tutelare/Difendere/Valorizzare per impedirne il continuo spopolamento e impoverimento.

Insomma, il PARTITO DEMOCRATICO di ROCCASTRADA sarà al fianco della Amministrazione Comunale di Roccastrada per garantire ai propri cittadini, aziende ed imprese procedure chiare e corrette a garanzia di ritorni e vantaggi economici e sociali nella difficile mediazione tra necessità di sviluppo e razionale uso del nostro territorio che vogliamo Preservare e Valorizzare con ogni strumento a disposizione».