L’under 13 del Basket Pegaso Tarquinia conclude un campionato meraviglioso

Tarquinia: Si è conclusa il 3 aprile a Ladispoli la stagione dei giovani dell'under 13 del Basket Pegaso Tarquinia targato “Boston Celtics”, che hanno affrontato la Dinamo Ladispoli “New York Knicks”, nelle due gare della finale di Eastern Conference.

“Quest’anno infatti la Federazione, in collaborazione con NBA Italia, aveva abbinato a ogni squadra regionale under 13 i nomi delle franchigie americane – afferma la società tarquiniese -. Nel draft di gennaio ci era stata assegnata la squadra dei Boston Celtics. Per tutto il campionato ci siamo confrontati con altre franchigie come Knicks, Bulls, Raptors”. I due incontri sono stati duri e combattuti e hanno messo alla prova le capacità tecniche e agonistiche delle due squadre, con la vittoria andata alla Dinamo Ladispoli.

“I nostri giocatori, allenati da coach Gamberini Laura, sono rimasti delusi dopo una lunga cavalcata iniziata ad ottobre – prosegue il Basket Pegaso Tarquinia -. La Dinamo Ladispoli Ladispoli è molto più forte fisicamente, con quattro ragazzi alti oltre 190 centimetri che hanno fatto la differenza”. Grande prova di tutti e dodici i ragazzi: dal lungo Fava, che ha lottato da solo sotto le plance, alle ali Amantini e Nuzzi, che hanno segnato canestri importanti per tutta la serie; dai play tascabili Cardinale, Panfilo e Brughitta, alle guardie Clementucci, Panarese, Pedace e Timperi. Chimuris e Uwaekwe sono stati i migliori in campo. “Il prossimo appuntamento l'under 13 sarà a Pesaro, a fine aprile, per l’Adriatica Cup 2023 – conclude la società tarquiniese -. Dal punto di vista tecnico sarà un’esperienza di altissimo livello. I ragazzi giocheranno contro le squadre italiane più forti. In estate, invece, a Tarquinia organizzeremo la quinta edizione del torneo Summer Cup”.