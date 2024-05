Attualità L'Ufficio tributi rimarrà chiuso al pubblico il mercoledì 4 maggio 2024

Castiglione della Pescaia: A partire da mercoledì 8 maggio, l'Ufficio tributi del Comune di Castiglione della Pescaia rimarrà chiuso al pubblico il mercoledì per organizzazione interna.

Rimane invariata l'apertura al pubblico negli altri giorni: lunedì e venerdì - ore 9:30 / 12:30

martedì e giovedì - ore 15:30 / 17:00



