Attualità L’ufficio Ambiente si trasferisce in piazza La Marmora 17 luglio 2024

Grosseto: Il Comune informa che da lunedì 22 luglio gli uffici del settore ambiente si trasferiranno in piazza La Marmora,1. Gli orari di apertura al pubblico rimarranno invariati.

Orario dello sportello tessere 6Card e del servizio ciclo dei rifiuti e Demanio marittimo terrestre: lunedì e martedì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16:30. Orario del servizio tutela ambientale e affari animali: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30.



