L'Osservatorio Astronomico di Roselle è sul sito della NASA

Roselle: L’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle gestito da AMSA ha aderito alla Notte dedicata all'Osservazione Internazionale della Luna promossa da (InOMN) "International Observe the Moon Night". Nel team promotore della InOMN rientrano la NASA e altre importanti istituzioni scientifiche tra le quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Unione Astrofili Italiani (UAI) della quale l'AMSA è la Delegazione più antica d'Italia.



E' per questi motivi che l'attività dell’Osservatorio Astronomico di Roselle è stata pubblicata sul sito della NASA “National Aeronautics and Space Administration”

Venerdì 13 settembre alle ore 21:30, meteo permettendo, l'Osservatorio aprirà al pubblico proiettando in alta risoluzione al maxi schermo le immagini in diretta della Luna. In giardino saranno posizionati telescopi sia per l'osservazione visuale sia per il fotografico; sarà infatti possibile (ai visitatori dotati delle proprie reflex) scattare foto dal telescopio ottimizzato per l'astrofotografia posto all'ingresso della struttura.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com