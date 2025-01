Cultura L'Orchestra Stonata di Emmanuel Courcol all'Astra per il ciclo "Cinema d'Autore-Giovedì all'Astra" 29 gennaio 2025

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato L'ORCHESTRA STONATA di Emmanuel Courcol, con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit. Celebre direttore d'orchestra, il quarantenne Thibaut scopre di essere malato e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, più giovane e proveniente dal nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. L'ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana). Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi.

