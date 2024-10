L’Orchestra Giovanile “Vivace” di Grosseto porta in Cattedrale le musiche di Beethoven

Grosseto: La Cattedrale di Grosseto ospiterà venerdì 11 0ttobre (inizio ore 19) il secondo Concerto d’Autunno di quest’anno che viene organizzato, come da tradizione, dal Rotary Club Grosseto, che è dedicato al professor Guglielmo Francini.



Un concerto molto atteso (l’ingresso è ovviamente libero) in quanto avrà come protagonista la prestigiosa Orchestra Giovanile “Vivace” di Grosseto che propone in questa occasione la Ouverture del “Coriolano” e il Concerto per violino e orchestra op. 61, entrambi di Ludwig Van Beethoven. Violino sarà Giada Visentin, e l’Orchestra sarà diretta dal Maestro Massimo Merone.

Come noto l’Orchestra Città di Grosseto Giovani “Vivace” nacque nel 2018, ed ebbe soci fondatori il Comune di Grosseto, l’Istituzione “Le Mura”, la Fondazione Grosseto Cultura, il Liceo Musicale “Polo Bianciardi”, la Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi” e lo stesso Rotary Club Grosseto, oltre alla Fondazione “E. e C. Fiorilli” e Banca Tema. L’Orchestra, in questi anni, ha saputo distinguersi in numerosi eventi musicali di qualità, riscuotendo successi che l’hanno tra l’altro vista collaborare con la Accademia Chigiana.

A dirigerla è il maestro grossetano Massimo Merone, che collabora con i più importanti gruppi barocchi, e si è anche distinto nei Berliner Masterkurse. Il Maestro Merone dirige diverse varie formazioni sinfoniche, quali l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto” oltre a prestigiose Orchestre di Arezzo e del Veneto.

La violinista Giada Visentin è allieva del Maestro Salvatore Accardo, ed è stata applaudita in numerosi concerti sia in Italia che all’estero.