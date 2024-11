L' operazione "Dona un regalo per Natale" è partita

Grosseto: "DONA UN REGALO PER NATALE" è un’iniziativa ideata e promossa dalle Polisportive Giovanili Salesiane.

«Dopo il successo dell' anno precedente - si legge nella nota -, si ripresenta nuovamente sul nostro territorio per aiutare le fasce più deboli. Diverse Associazioni si occuperanno di raccogliere tutti i giocattoli, per poi donarli ai più bisognosi. Questo gesto incarna l’importanza della solidarietà, incoraggiando le persone a condividere la gioia delle festività con chi potrebbe trovarsi in situazioni difficili. Oltre a fornire divertimento ai bambini, promuove un senso di comunità e generosità, incoraggiando le persone a fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio. In un mondo in cui le festività spesso sono associate a regali materiali, il “DONA UN REGALO PER NATALE” ricorda a tutti il potere di fare la differenza nella vita degli altri attraverso atti di gentilezza e solidarietà. Un semplice gesto, non solo porta gioia ai beneficiari, ma crea un legame di condivisione che va al di là della donazione».

Per info:

Matteo 3890270052

Elisabetta 3480620516

Franco 347 572 9562

Daniela 3486895895

Claudio 3791493795

Generoso 3313651067

Michele 3924765595