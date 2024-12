‘L’incanto del Natale’ prosegue a Sinalunga con appuntamenti per grandi e piccini

Proseguono le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Sinalunga con la collaborazione delle associazioni del territorio. Sabato 14 e domenica 15 dicembre spazio alla promozione dell’olio e alla musica con il concerto di Natale degli allievi della scuola di musica ‘Flos Vocalis’ e dal 20 dicembre il Natale si accende anche a Bettolle, Farnetella e a Pieve di Sinalunga

Sinalunga: Nel fine settimana dell’Immacolata, In Piazza Garibaldi a Sinalunga, ha preso avvio ‘L’Incanto del Natale’ il programma degli appuntamenti di Natale organizzato dal Comune di Sinalunga con la collaborazione della parrocchia di Sinalunga e le associazioni locali. Laboratori creativi, musica, spettacolo e tradizione, hanno deliziato grandi e piccini per accompagnarli per tutte le festività natalizie.

Il programma di Natale prosegue sabato 14 dicembre con una giornata dedicata all’olio, alla sua valorizzazione e promozione. Alle ore 16:00 presso la Sala Agnolucci si svolgerà il convegno dal titolo ‘La metafora dell’olio. Le radici nella valorizzazione della Valdichiana’ al quale interveranno il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei, il vicepresidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Città dell'olio Marcello Bonechi, Simone Marrucci per Vetrina Toscana e Toscana Promozione e Claudio Zeni giornalista esperto gastronomo e la premiazione della 5^ edizione del concorso gastronomico ‘Un filo d’olio sul piatto’. Gli appuntamenti dedicati all’olio sono organizzati in collaborazione con la Città dell’olio. Mentre domenica 15 dicembre alle ore 17:00 presso il teatro Ciro Pinsuti i piccoli allievi della scuola di musica "Flos Vocalis" si esibiranno del concerto di Natale.

Gli appuntamenti proseguono poi venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Ciro Pinsuti con la commedia musicale ‘Lisistrata’ dell’Ensemble Flos Vocalis. Le emozioni natalizie continuano sabato 21 dicembre a Bettolle, a Farnetella e a Pieve di Sinalunga.

A Bettolle in Piazza del Popolo alle ore 15:30 gli allievi della Scuola Primaria si esibiranno in canti natalizi per aspettare l'arrivo di Babbo Natale che consegnerà piccoli doni a grandi e piccini. Dopo che Babbo Natale avrà salutato i partecipanti si giocherà a tombola con ricchi premi e tanto divertimento.

A Farnetella dalle ore 17:30 torna il tradizionale appuntamento con "Natale alle Finestre”: ogni anno infatti gli abitanti del borgo addobbano le finestre delle proprie abitazioni per donare alle vie del paese una tipica atmosfera natalizia a cura del Circolo ‘Il Forno Aps’.

A Pieve di Sinalunga dalle ore 14:30 arrivo degli zampognari con animazione di Viale Trieste. Nel piazzale Don Amedeo della parrocchia di San Pietro Ad Mensulas, dalle ore 14:30 ‘E…se placcassimo Babbo Natale?’, un pomeriggio ludico per bambini dai 3 ai 16 anni in collaborazione con l’Associazione Crete Senesi Rugby.

Infine da sabato 14 Dicembre al 6 Gennaio 2025 sarà allestita sempre presso il Teatro Ciro Pinsuti la mostra fotografica "Raccontiamo Sinalunga" a cura di Giuseppe Alessandrini & Friends che racconta gli angoli più belli e caratteristici di Sinalunga.