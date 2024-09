L'Eroica 2024 in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre

Franco Rossi: "Grande felicità e gioia immensa nel ritrovare i sorrisi di tanta gente”



Gaiole in Chianti: Dal 1997 L’Eroica rappresenta la Woodstock del ciclismo eroico; la destinazione annuale della passione per “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”, valori che da sempre caratterizzano l’evento nato a Gaiole in Chianti. Pedalare sulle strade bianche della provincia di Siena durante L’Eroica, dunque, è come viaggiare a bordo della macchina del tempo. Un tempo che Eroica rende attuale e infinito grazie ai temi proposti in questi ultimi anni, ad iniziare dalla sostenibilità e dal rispetto per l’ambiente.

Così al richiamo rispondono ogni anno migliaia e migliaia di ciclisti da tutto il mondo che vivono la magica atmosfera eroica per un’intera “settimana santa” di fortissime emozioni. Non solo emozioni a pedali.

Una grande responsabilità, dunque, a cui fa fronte soprattutto Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd, che organizza i tre eventi toscani della galassia Eroica nel mondo: Eroica Montalcino, NOVA Eroica Buonconvento, le gare internazionali juniores e L’Eroica, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Franco Rossi, ormai siamo prossimi alla XXVII edizione de L’Eroica. Che emozione prova alla vigilia dell’evento che continua ad alimentare la passione di migliaia di ciclisti da tutto il mondo? “Soprattutto felicità e gioia nel ritrovare i tanti sorrisi della gente – risponde il presidente Rossi – Nei giorni di Gaiole in Chianti si incontrano migliaia di amici e c'è sempre un caloroso saluto con tutti”.

Ci descrive le caratteristiche che rendono davvero unica L’Eroica nel panorama ciclistico contemporaneo? Perché L’Eroica piace sempre più? “L'Eroica è unica perché rappresenta il valore non solo sportivo del ciclismo ma di un territorio che racchiude 17 comuni che rappresentano Terra Eroica. Inoltre, L'Eroica piace perché propone uno stile di vita caratterizzato dallo sport inteso come salute e rappresenta la bellezza della fatica”.

L'Eroica è conosciuta per l'atmosfera unica e il richiamo alla storia del ciclismo. Come si riesce a mantenere intatto questo spirito, anno dopo anno? “Mantenere intatto lo spirito richiede passione, dedizione e rispetto per il ciclismo di altri tempi. Ci impegniamo a preservare l'autenticità di Eroica attraverso la cura dei dettagli (bici d'epoca, abbigliamento d’epoca e così via). Una magia resa possibile grazie al sostegno di una grande squadra di collaboratori che condivide il valore e lo spirito di Eroica che Giancarlo Brocci ci ha trasmesso negli anni”.

A L’Eroica si avvicinano sempre più giovani: ci spiega come sta cambiando il popolo dell’evento nato a Gaiole in Chianti? “Il popolo de L'Eroica si sta rinnovando, è vero – spiega Franco Rossi -. Soprattutto grazie ai tanti progetti legati ai giovani e alla ricerca continua della sostenibilità, tema molto sentito dai ragazzi. Negli eventi ospitiamo sempre gruppi di giovani inseriti in varie attività e ormai da quattro anni lavoriamo al progetto “Eroica Junior” con l'eccellenza della Juniores Nation Cup”.

Quali sono le sfide principali nell'organizzare un evento di questa portata? Come si gestiscono la logistica, la sicurezza, la gestione dei partecipanti, le strutture necessarie? “Le sfide principali per organizzare l'evento si vincono grazie alle associazioni locali e alle istituzioni che ospitano il passaggio della corsa. Questo valore rende più sicura la gestione dell'intero evento. Di cruciale importanza è quindi la sinergia tra i vari partner”.

Due giorni in bicicletta e cinque percorsi disponibili; questa formula è confermata nel 2024? “E’ confermata la formula degli ultimi due anni: sabato gli eroici più veri affronteranno i percorsi di 209 e 135 chilometri con le prime partenze alle ore 4.30 in sella a biciclette antecedenti gli anni ’30. Gli ultimi arrivi a Gaiole in Chianti sono previsti per le ore 22.00. La domenica avranno luogo le corse sui percorsi medi e corti con la novità del percorso 100 Anni di Radio che celebra l'anniversario della prima trasmissione radiofonica in Italia. Siamo molto grati alla RAI per il sostegno che assicura da sempre a L’Eroica”.

Cosa prevede il programma de L’Eroica 2024? “Il programma è ricco di appuntamenti ad iniziare da quelli che distinguono e caratterizzano Eroica nel mondo: il concorso “Barba e Baffi”, il concorso di “Eleganza”, il “Registro delle Bici Eroiche” (siamo ormai alle oltre 3000 registrazioni), la tradizionale “Ride del Ciclo Club Eroica” per i più piccoli il venerdì l'appuntamento con la “Mini Eroica”. Inoltre musica, food, mercatini e animazione per quattro intere giornate”.

Qual è il suo momento preferito durante L'Eroica? “Sicuramente il fascino della partenza alle ore 4.30 e la suggestiva ascesa al Castello di Brolio tra le fiaccole”.

Quanti ciclisti sono iscritti ad oggi? “Le iscrizioni, come ogni anno, sono a numero chiuso a 9000 ciclisti, di cui circa il 35% si pubblico straniero e circa il 15% di donne”.

Il territorio come si sta preparando all’appuntamento? “Il territorio abbraccia con grande entusiasmo il passaggio della corsa – conclude Franco Rossi - e condivide la festa de L'Eroica lanciando il concorso delle “Vetrine” aperto all’intera Terra Eroica”.