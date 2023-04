L'Edilfox espugna la pista del Bassano e accede matematicamente ai quarti di finale

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox espugna la pista di Bassano (2-1) con una magia di Alessandro Franchi e conquista matematicamente un posto tra le prime sei formazioni di serie A1, accedendo direttamente ai quarti di finale. L’obiettivo che si sono posti i ragazzi di Michele Achilli è stato raggiunto meritatamente con una super prestazione tutta cuore e determinazione su un campo infuocato, con il pubblico che non ha mai smesso di sostenere i padroni di casa.



Con il piglio da grande squadra, i biancorossi, dopo aver trovato la rete del vantaggio, hanno retto molto bene gli assalti del Bassano, esultando per un successo bellissimo.

Nel primo tempo Bassano, senza il bomber Marc Coy, e Grosseto (privo di Serse Cabella, in Portogallo con l’Under 23 azzurra) si equivalgono per quasi quattordici minuti, nei quali l’Ubroker costruisce un maggior numero di occasioni (di Muglia e Amato le migliori), ma il Circolo Pattinatori non è stato a guardare: Veludo ha compiuto un autentico miracolo su Saavedra, mentre De Oro è stato anticipato sul portiere veneto.

Il match si è sbloccato dopo quattordici minuti: Franchi colpisce un palo pieno, ma nell’azione successiva Pozzato prende in velocità la difesa grossetana e batte Menichetti, che ha cercato invano di sbarrargli la strada. Al 19’ un disimpegno sbagliato di Pozzato consente a De Oro di entrare in possesso della pallina, ma il numero uno del Bassano salva la porta. Al 20’ Saavedra mette i brividi con un alza e schiaccia. La pressione dei maremmani non fa stare tranquilli i padroni di casa, che prima della fine trovano il pareggio.

A 2’50 dalla fine del primo tempo Alex Mount viene atterrato in area. Per l’arbitro non ci sono dubbi: rigore, che “Tonchi” De Oro infila alla sinistra di Veludo. La rete chiude di fatto il primo tempo sull’1-1

Nel primo minuto della ripresa il Bassano prova due volte a colpire con Muglia e Pozzato, mentre il Grosseto risponde con Mount, che al 4’ effettua un altro tiro velenoso. Al 5’ Bassano va vicino al vantaggio con un palo di Scuccato dopo una bella azione personale. Un minuto dopo è la traversa a fermare un tiro di Saavedra con Veludo battuto. La gara è vivace, ma i portieri tengono il punteggio sulla parità. All’11 Franchi trova il meritato vantaggio con un gol incredibile, scagliato dalla linea di fondo dell’area che carambola in rete. Il Bassano ha una buona opportunità per pareggiare sul decimo fallo dell’Edilfox al 13’, ma Muglia mette a lato. Il Bassano spreca un’altra grossa opportunità al 8’20 dalla fine con Muglia che non riesce a battere da due passi Giovanni Menichetti. Il portiere grossetano è chiamato a un superlavoro sull’azione incessante dei veneti, ma si difende davvero da campione e aiuta il Circolo Pattinatori a conquistare una vittoria storica, che rende meno decisivo il derby del 15 aprile, nel quale il Grosseto può trovare addirittura il quarto posto finale.

Con questi tre punti Saavedra e compagni agganciano il Forte dei Marmi al quarto posto e si lasciano dietro il Follonica. Bassano è appeso a un filo: può evitare i preliminari solo con la vittoria sul Vercelli e il contemporaneo successo del Grosseto nel derby.

Ubroker Bassano-Edilfox Grosseto 1-2

UBROKER BASSANO: Veludo, Bertuzzo; Amato, Sgaria, Tessarolo, Baggio, Muglia, Geremia, Scuccato. All. Miguel Neves.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Giusti. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Simone Brambilla e Marco Rondina

RETI: nel p.t. al 13’52 Pozzato, 22’15 De Oro (rig.); nel s.t. al 10’12 Franchi

ESPULSIONE TEMPORANEA (2’): Franchi nel s.t.

La classifica a una giornata alla conclusione della regular season: Trissino 62; Lodi 48; Sarzana 46; Forte dei Marmi e Grosseto 45; Follonica 44; Bassano 41; Vercelli 38; Valdagno 31; Monza 28; Sandrigo 23; Viareggio 18; Montebello 14; Montecchio P. 12.