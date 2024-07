L'economia locale in cifre: un nuovo portale della CCIAA con i dati del territorio

Grosseto: La Camera di Commercio ha presentato l’Osservatorio Economia Maremma e Tirreno, un nuovo strumento informativo della CCIAA. Il portale è stato illustrato ieri a Livorno e oggi, 12 luglio, a Grosseto nella sede delle Provincia ad istituzioni, associazioni di categoria e organi di informazione, dal presidente Riccardo Breda e da InfoCamere, società delle CCIAA italiane per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.



L’Osservatorio è un portale digitale interattivo in cui sono consultabili e scaricabili liberamente dati aggiornati sull’economia delle province di Grosseto e Livorno.

“Con questo importante strumento accessibile a tutti e facile da consultare, la Camera di Commercio mette a disposizione informazioni preziose per leggere e analizzare lo sviluppo socio-economico nelle due province, in linea con la mission e gli obbiettivi del nostro Ente a servizio del territorio – ha spiegato il presidente della CCIAA Riccardo Breda – Siamo soddisfatti di aver investito in una innovazione che crediamo sia molto utile e che va a beneficio di enti, media, associazioni di categoria, sistema d’impresa, studenti e di tutti i soggetti interessati ad approfondire aspetti economici e demografici locali”.

Una fotografia dinamica del territorio, dunque, che permette di effettuare analisi comparate sull’evoluzione della struttura produttiva anche nel tempo e a diversi livelli territoriali, in molti casi fino a quello comunale.

“Dati ufficiali e certificati come quelli del Registro delle imprese gestito da InfoCamere, sono lenti indispensabili non solo per fissare lo stato di un sistema produttivo in un dato momento, ma soprattutto per ricostruire le dinamiche e porre le basi per intercettare possibili linee evolutive” ha detto il Direttore Generale di InfoCamere Paolo Ghezzi. “Grazie a strumenti di visualizzazione avanzata come le dashboard interattive realizzate da InfoCamere, i dati diventano più fruibili e determinanti per mettere policymaker e stakeholder in condizione di disegnare le strategie aziendali o implementare iniziative pubbliche efficaci e sostenibili”.

I dati dell’Osservatorio sono forniti da: Registro Imprese della Camera di Commercio, Istat e Regione Toscana. La riproduzione e la diffusione parziale o totale dei dati è consentita esclusivamente con la citazione completa della fonte: “elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese, Istat e Regione Toscana".

L’Osservatorio è raggiungibile dal sito camerale www.lg.camcom.it