l Comune di Orbetello sostiene il diritto allo studio

Il contributo servirà al potenziamento dell'offerta formativa tra progetti e acquisto di nuovi materiali per gli studenti

Orbetello: La giunta del Comune di Orbetello ha deliberato contributi per oltre 50mila euro agli Istituti comprensivi del territorio, Civinini e Don Milani, per sostenere il diritto allo studio, tra progetti e acquisto di nuovi materiali per gli studenti.

Potenziamento dell'offerta formativa e acquisto di beni che vanno dalla cancelleria al materiale utile all'igiene dei ragazzi, a questo sono finalizzati i contributi deliberati nei giorni scorsi settimane dalla giunta lagunare a favore degli Istituti comprensivi Don Milani di Orbetello e Civinini di Albinia.

Al Don Milani sono stati destinati 24.258,20 euro per progetti finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'attività didattica e 3.500 euro per l'acquisto di beni di facile consumo, analoghe finalità per i contributi destinati al Civinini che, nell'ordine, ammontano a 19.526,87 euro per i progetti e 3.500 per l'acquisto di materiali.

Un totale di 50.785,07 euro investiti per la qualità dell'istruzione di competenza comunale che interessa circa 1200 ragazzi dai 3 ai 14 anni: «La nostra amministrazione da sempre – sottolinea il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, Chiara Piccini – sostiene l'offerta formativa delle scuole di competenza comunale per mantenere l'eccellenza qualitativa attraverso progetti che potenziano le competenze dei nostri ragazzi».

«I contributi per l'acquisto di beni di facile consumo – conclude Piccini – sono destinati all'acquisto di materiali che favoriscono il benessere dei ragazzi, da prodotti per l'igiene fino alla cancelleria».