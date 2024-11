Assistenza: Consegnato un nuovo Doblò adattato per persone in carrozzina

Mirko Bardi: «primo mezzo a cui ne seguiranno altri, in vista del progressivo rinnovo del parco macchine. La prossima sarà un’ambulanza»

Grosseto: È arrivato un nuovo mezzo per il trasporto sociale all’Anpas Humanits di Grosseto. Si tratta di un Doblò Stellantis diesel, 1500 cc di cilindrata. Un furgoncino adattato per il trasporto di persone in carrozzina, con pianale ribassato e attrezzato con una pedana idraulica estraibile di nuova generazione, oltre che dotato del kit di sicurezza per il fissaggio della carrozzina al pavimento del mezzo.

«Questo primo veicolo – spiega Mirko Bardi, responsabile del parco macchine di Anpas Humanitas Grosseto - ci consentirà di potenziare il trasporto sociale di persone in carrozzina che devono recarsi in ospedale o presso gli istituti medici convenzionati per effettuare visite o esami diagnostici. Con il nuovo Doblò la flotta dei mezzi dei quali dispone l'associazione per le proprie attività istituzionali arriva a quota 10 macchine. Il Consiglio direttivo si è dato l'obiettivo di rinnovare progressivamente il parco macchine, una parte del quale ha oramai molti chilometri nel motore. Presto arriverà anche la nuova ambulanza della Mercedes. Il programma di rinnovo dei mezzi è ambizioso ed economicamente impegnativo; per questo abbiamo fatto una programmazione su base pluriennale, in modo da sostituire progressivamente tutti i mezzi, via via che diventano obsoleti».