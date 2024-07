L'attore Vinicio Marchioni presenta il suo libro "Tre notti" al Molino HUB

Grosseto: Al Molino Hub (via del Molino a Vento – Grosseto), lo spazio gestito dall’associazione Clan, arriva l’attore Vinicio Marchioni. Fresco vincitore del Nastro d’Argento come personaggio dell’anno, dopo essere stato tra gli interpreti di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì, l’attore romano ha esordito di recente nella narrativa con il libro “Tre notti” che presenterà al pubblico martedì 19 luglio alle 19:00, insieme a Francesco Falaschi e Alessio Brizzi.

La presentazione rientra nel progetto A(e)ffetti collaterali – Parole, musica, incursioni intorno al cinema che prevede incontri, presentazioni di libri o monologhi di teatro che non prevedano necessariamente proiezioni ma che coinvolgono persone di cinema. E’ un progetto in fieri che vede la collaborazione tra Clorofilla film festival, Clan, Kansassiti, Il Giardino degli Arcieri, Festambiente, Storie di cinema, Quanto basta libreria, Nuova Libreria di Grosseto.

IL LIBRO

Siamo nella periferia di Roma, anni ’90. Andrea ha quindici anni e sua madre lo accompagna per l’ultima volta a vedere il padre, o meglio ciò che resta di quell’uomo che da tempo li ha abbandonati per andare a vivere con un’altra donna e che adesso un cancro si sta finendo di mangiare, questione di poche ore. Scenario di questo incontro totalmente asimmetrico è “la fattoria”, come la chiama Andrea, la casa che gli uomini della sua famiglia hanno tirato su con le proprie mani. Sconvolto da quell’incontro, quasi febbricitante di dolore, di rabbia, spaesamento e rimpianti, il ragazzo ruba la macchina del nonno e scappa via, senza nemmeno saper guidare, facendo perdere ogni traccia di sé anche a sua madre, che lo cerca disperata. Un coro di indimenticabili personaggi maschili irrisolti – puntellato da donne quantomeno risolute, come Martina, sedici anni, perdutamente innamorata di Axl Rose, bellissima senza sapere di esserlo – accompagnerà Andrea lungo tre notti decisive, in un viaggio alla scoperta di se stesso e di un padre che, in fondo, non ha mai conosciuto. “Tre notti” è il racconto di un’adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo. Un romanzo di formazione sorprendente, duro e dolcissimo, la prima prova narrativa di uno degli attori più amati e popolari del cinema italiano.





VINICIO MARCHIONI

Volto noto di tv, cinema e teatro, Marchioni ha conquistato il grande pubblico con la sua interpretazione nella serie “Romanzo criminale”. Ha lavorato con registi come Riccardo Milani, Paolo Genovese, Michele Placido, in molte serie tv tra cui “Alfredino – Una storia italiana” e “I leoni di Sicilia”.