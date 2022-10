L'Atlante Grosseto torna tra le mura amiche per affrontare il Bordighera

Sabato alle 17:30 al Palabomboniera.



Grosseto: Sabato prossimo l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, dopo essere uscita sconfitta da Prato, (la prima di questo campionato), ritorna tra le mura amiche, alle 17:30, per incontrare la neo promossa Bordighera Sant’Ampelio e cercare di tornare alla vittoria.

Non sarà sicuramente una partita facile quella contro i liguri, non tanto perché il Bordighera è ultimo in classifica ancora a zero punti, ma perché l’atmosfera al Palabomboniera non sarà delle migliori, in modo particolare per l’allenatore dell’Atlante Grosseto Alessandro Izzo, dato che mercoledì è venuto a mancare improvvisamente Nicola Damiani, titolare a San Vincenzo del ristorante “Al Tramonto”, dove Izzo lavorava da moltissimi anni, ma per lui non era un semplice datore di lavoro, ma possiamo dirlo tra loro e con tutti i familiari, c’era come un amore che veniva da lontano e il compianto Nicola per Alessandro era come un “secondo padre”. Condoglianze vivissime ai familiari e un abbraccio forte ad Alessandro.

Ed ora torniamo a parlare della prossima gara contro i liguri e, come facciamo tutte le settimane siamo andati agli allenamenti a parlare con l’allenatore Alessandro Izzo, questa volta non abbiamo voluto disturbarlo oltre il dovuto capendo la situazione, telefonicamente ci ha solo affermato che sabato scorso la sua squadra ha perso una partita strana, «meritavamo un altro risultato, anche se il Futsal Prato non ha rubato nulla». Alessandro Izzo continua dicendo che adesso devono tornare al successo giocando una partita seria e «vorrei dedicare la vittoria al mio amico Nicola venuto a mancare mercoledì per infarto».

Questi i convocati da Alessandro Izzo per la suddetta partita che ricordiamo inizierà alle 17:30, che si dovranno trovare al Palabombonera alle 16: Tamberi, Brunelli, Cardone, Rodrigo, Pierro, Galeota, Nil, Gianneschi, Agnelli, Falaschi, Mateo e Liburdi. La squadra sarà a pranzo ospite del “Lavatoi Cockatil Bistrot”, con la società che ringrazia i titolari per questa opportunità.



Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Alessandro Naspini, sezione Aia di Roma 2, 2’ arbitro Veronica Santese, sezione Aia di Roma 1, cronometrista Riccardo Muto, sezione Aia di Grosseto.

Ricordiamo che anche sabato prossimo, come del resto per tutte le partite casalinghe di questa stagione, Grosseto Sport Gs Tv, in collaborazione con l’Atlante Grosseto, effettuerà la diretta streaming con la stessa formazione dello scorso anno, la squadra che “vince” non si cambia, pertanto appuntamento con voi amici sportivi alle 17,25, con Mario Fontani alle telecamere, Massimo Fontani alla regia all’interno del Palabombonera, a Franco Ciardi è affidata la telecronaca, mentre dallo studio centrale alla regia ci sarà il direttore Fabio Lombardi.

Domenica scorsa è iniziato anche il campionato “Under 19”, a cui partecipa l’Atlante Grosseto, formazione allenata anche questa da Alessandro Izzo e che all’esordio a Prato ha pareggiato per 2-2 al termine di una partita dove i grossetani avrebbero meritato miglior fortuna.

In quella gara purtroppo l’Atlante Grosseto ha perso causa infortunio uno dei suoi migliori giocatori, Tommaso Lessi, che non sappiamo ancora l’entità del suo infortunio. Il giovanissimo calciatore classe 2004, milita anche dalla scorsa stagione sua nell’Under 19 che in prima squadra nel campionato nazionale di serie “B”. Tanti auguri a Tommaso per una pronta guarigione.

Per restare all’Under 19, domenica prossima alle 11:00, disputerà la sua seconda giornata di campionato, debuttando al Palabombonera contro l’ostica formazione del Pontedera. Ricordiamo a tutti gli sportivi che volessero seguire le partite casalinghe dell’Atlante Grosseto, sia in serie “B” che dell’Under 19, che l’ingresso è gratuito.