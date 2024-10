L’associazionismo grossetano, i sindacati e i partiti fanno fronte comune per la pace

Grosseto: Anche qui a Grosseto associazioni, partiti, sindacati aderiscono alla piattaforma per la manifestazione nazionale per la pace che si svolgerà il 26 ottobre, a Firenze per quanto riguarda la Toscana.

«È urgente - si legge nella nota del Coordinamento per la Pace Grosseto - che anche qui da noi ci si attivi e si facciano nostri i contenuti della piattaforma:

“… per una conferenza di pace Onu, per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia.

Per la risoluzione nonviolenta delle guerre, per una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune

Per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e la democrazia

Insieme per buttare fuori dalla storia tutte le guerre, le invasioni, le occupazioni, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, i genocidi, i terrorismi

No al riarmo, no all’aumento delle spese militari, no alla produzione e diffusione delle armi nucleari no all’invio di armi ai paesi in guerra”

Ma è necessario agire anche a livello locale pertanto saranno messe in campo delle iniziative che portino ad una mobilitazione permanente così come impone la gravità del momento.

Per fare in modo che non ci si limiti ad eventi di sola testimonianza, questa mobilitazione sarà preceduta da una giornata di studio che stiamo organizzando per offrire un approfondimento storico e politico sulla spinosa questione mediorientale. Così come saranno previsti eventi di informazione e sensibilizzazione della comunità diffusi su tutta la Provincia.

Per arrivare insieme, con una maggiore consapevolezza, al 29 novembre, giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese.

Anche nel nostro territorio accenderemo una luce sulla pace e sul diritto dei popoli all'autodeterminazione ed alla giustizia».