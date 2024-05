L’Associazione Agape presenta la campagna crowdfunding "Binario Zero"

Albinia: L’Associazione Agape Onlus, da anni impegnata ad Albinia e nei territori circostanti nella promozione di accoglienza, solidarietà e amore attraverso iniziative di educazione musicale e contrasto al disagio sociale giovanile, ha annunciato un nuovo progetto ambizioso. Grazie a una convenzione con Ferrovie dello Stato e in partnership con il Comune di Orbetello, Agape ha ottenuto uno stabile presso la stazione ferroviaria di Albinia in comodato d’uso gratuito, che intende trasformare in un centro comunitario denominato “Binario Zero”.



Il progetto mira a ristrutturare lo stabile, attualmente in stato di semi-abbandono, per farne un punto di incontro e crescita per la comunità. “Binario Zero” offrirà spazi per attività culturali, educative e sociali, rivolgendosi a tutta la popolazione di Albinia e delle aree limitrofe. L’associazione punta a creare un ambiente accogliente dove i cittadini possano socializzare, partecipare a eventi culturali, e svolgere attività manuali e creative.

Per realizzare questo sogno, Agape ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Idea Ginger, con l’obiettivo di raccogliere 9.000 euro per iniziare i lavori di ristrutturazione della prima delle tre stanze disponibili. Questo spazio polivalente sarà utilizzato per eventi musicali, spettacoli teatrali, workshop, seminari e incontri aperti alla comunità.

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, e la vicesindaca Chiara Piccini, hanno espresso il loro pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di avere luoghi di aggregazione e crescita per i cittadini.

Agape Onlus invita tutta la comunità a contribuire alla campagna di raccolta fondi per avviare i lavori e iniziare a utilizzare “Binario Zero” come spazio di incontro e sviluppo sociale. Per poter raggiungere questo obiettivo ,grazie anche alla collaborazione di Banca Tema attraverso TemaFunding, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi su Idera Ginger .