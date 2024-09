L’Asl Toscana SE ha un nuovo Dipartimento dedicato a tutela diritti dei cittadini e professionisti

Due le Aree dipartimentali: Medicina legale e gestione delle responsabilità sanitarie e Promozione ed etica della salute



Grosseto: L’Asl Toscana Sud Est ha presentato oggi a Siena il nuovo Dipartimento di Medicina legale e Tutela dei diritti in Sanità. Il professor Pasquale Macrì, che dirige la macrostruttura, ha illustrato ai presenti gli obiettivi e le articolazioni della stessa al Centro direzionale Asl Tse di Piazza Rosselli. Hanno relazionato anche la dottoressa Vittoria Doretti, direttrice dell’Area dipartimentale Promozione ed etica della salute, e i direttori delle diverse articolazioni, sia sanitarie che amministrative, del Dipartimento.

La macrostruttura è composta da due Aree dipartimentali: la Medicina legale e gestione delle responsabilità sanitarie; la Promozione ed etica della salute. La prima provvede a: tutelare i diritti risarcitori della persona danneggiata; contenere i tempi necessari per gli eventuali risarcimenti alle persone che ne abbiano diritto; diminuire la sinistrosità; conseguire risparmi attraverso la trattazione diretta e celere delle pratiche con la controparte; garantire i diritti dei dipendenti e degli altri professionisti sanitari. L’altra Area dipartimentale si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere il potenziale di salute e di benessere individuale e comunitario in ogni ambito di vita; di individuare percorsi che tengano conto delle differenze di genere, combattere le diseguaglianze sociali e di salute; di sviluppare cooperazioni con soggetti significativi della comunità in una logica di integrazione.

Aspetto fondamentale per il Dipartimento è lo sviluppo della dimensione “a rete”, anche interaziendale e/o interdipartimentale, che consente competenze integrate, efficienza operativa e assistenza economicamente sostenibile.

Alla mattinata di presentazione della nuova macrostruttura hanno partecipato per Asl Tse anche il direttore generale Antonio D’Urso, la direttrice sanitaria Assunta De Luca e la direttrice amministrativa Antonella Valeri.

«Questo nuovo Dipartimento è figlio della riorganizzazione aziendale che abbiamo avviato a maggio, - dichiara il direttore generale Asl Tse D’Urso. – Credo che un’Azienda sanitaria come la nostra debba essere sempre pronta al cambiamento e allo sviluppo di nuovi orizzonti per andare incontro ai bisogni degli utenti e dei propri lavoratori».

«Sono soddisfatto e compiaciuto della possibilità che Regione Toscana e Asl Toscana Sud Est hanno dato alla Medicina legale a tutela dei diritti dei cittadini e dei professionisti che lavorano nella nostra Azienda, - afferma il direttore del Dipartimento di Medicina legale e Tutela dei diritti in Sanità Macrì. - Mi sono impegnato da subito e mi impegnerò a dare effettiva concretezza al mandato ricevuto».

Nel nome dell’Area dipartimentale che dirigo c’è la parola “etica”, proprio per sottolineare l’attenzione ai percorsi aziendali per la tutela dei diritti in Sanità, cuore anche del Codice Rosa e della promozione della salute, - le parole della direttrice dell’Area dipartimentale Promozione ed etica della salute Doretti. - Il nuovo Dipartimento rafforza così il legame con la Medicina legale».