L'ASD Fossombroni compie 10 anni

Grosseto: L' ASD FOSSOMBRONI è una realtà nata dieci anni fa con risultati che hanno visto i nostri studenti, atleti, ricchi di soddisfazioni coinvolgendo tutto il territorio provinciale.

ASD FOSSOMBRONI festeggia questo traguardo con tante ed importanti attività sportive, svolte sia in ambito scolastico che in quello promozionale e di base.

Tante attività sono state svolte nel tempo e tante sono state programmate per il prossimo futuro per gli studenti, atleti del Fossombroni, con varie discipline Sup, Beach Tennis. Beach Volley, Rafting, Trekking, Touch Rugby, Flag Football, Basket, Pallamano, Atletica.

Per una migliore organizzazione e gestione delle attività il consiglio direttivo dell'ASD Fossombroni ha provveduto ad attribuire le seguenti deleghe: Prof Ermanno Xerra Segretario Generale, Prof Francesca Dini Responsabile della comunicazione e della promozione. Ruoli tecnici sono stati assegnati al Prof Giovanni Castelli Capo istruttore, alla Prof Gabriella Corzani formazione e programmazione, Prof Amedeo Gabbrielli direttore tecnico.

Riconfermato il Presidente Fabio Benvenuti, nuovo Vice Presidente Matteo Di Marzo.