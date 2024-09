L’Argentario Golf Club ospita l’Italian Challenge Open

Porto Ercole: Prove generali di Open d'Italia all'Argentario Golf Club dove, dal 19 al 22 settembre, si giocherà l'Italian Challenge Open. Il torneo, inserito nel calendario dell'Italian Pro Tour e del Challenge Tour, è un antipasto del grande show che, nel 2025, si disputerà a Monte Argentario.



L'evento, arrivato alla 16esima edizione, metterà in palio 350.000 euro di cui 56.000 andranno al vincitore. In gara ci saranno 156 giocatori e la gara si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con taglio dopo 36. Tra questi tanti big del secondo circuito europeo maschile, in particolare 16 tra i migliori 20.

Tra questi l'inglese John Parry, secondo, e lo svedese Joakim Lagergren, terzo. Ci saranno anche nomi noti come Chris Wood, vincitore di tre titoli dell'European Tour, ed Álvaro Quirós, noto per il suo lunghissimo tiro dal tee, essendo stato il recordman per il lancio più lungo dell'European Tour nel 2007 e nel 2008, con una media di oltre 280 metri.

Sedici anche gli azzurri in campo, che inseguiranno il quarto successo italiano nella storia della competizione dopo quelli di Matteo Manassero (2023), Matteo Delpodio (2015) ed Edoardo Molinari (2009). I riflettori saranno puntati anche e soprattutto su Gregorio De Leo, Flavio Michetti, Pietro Bovari ed Enrico Di Nitto.

Ad anticipare l'evento è stata la Pro-Am del 18 settembre. Ventiquattro le squadre che si sono affrontate, ognuna composta da un professionista e tre dilettanti.

L’Argentario Golf Club, l’unico in Italia con il riconoscimento di ‘PGA National Golf Course Italy ‘, assegnato dalla Professional Golfers’ Association nel 2019, metterà alla prova i giocatori con fairway stretti e alberati, piccoli green e diversi ostacoli d’acqua che si aggiungono alla difficoltà tecnica del layout, dove la precisione dei giocatori sarà fondamentale.

L’Argentario Golf Club aspetta con entusiasmo sia amanti che neofiti del golf, con la possibilità di seguire le gare, l’ingresso è libero.