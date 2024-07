L’appello dell’Amministrazione ai cittadini: «Ricostituiamo la Pro Loco di Manciano»

Il Comune di Manciano continua a lavorare per non perdere l’associazione mancianese



Manciano: Dopo diversi incontri sulla questione, pochi giorni fa l’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi, ha convocato una riunione con lo scopo di ricostituire la Pro Loco di Manciano a seguito delle dimissioni dei vertici dell’associazione. Ma durante quell’incontro purtroppo non sono emersi i presupposti per riprendere l’attività associativa, attività molto importante per il Comune sotto molti punti di vista.

«La presenza della Pro Loco in un territorio come il nostro è estremamente necessaria – spiega l’assessore Caccialupi –: in primo luogo perché queste associazioni sono le custodi delle tradizioni locali, che così non si perdono e vengono tramandate alle nuove generazioni. Ma non solo: l’identità di un territorio si costruisce proprio partendo dai cittadini, dal loro amore per il posto dove vivono, dalle occasioni per stare insieme e far gruppo. Per questo ci siamo impegnati e continueremo ad impegnarci per ricostituire la Pro Loco di Manciano: quello che chiediamo ai mancianesi, come Amministrazione, è di lasciare da parte ogni aspetto che non riguardi esclusivamente il bene di Manciano. L’Amministrazione comunale c’è e ci sarà anche quando la Pro Loco tornerà ad essere attiva: vogliamo essere accanto alle nostre associazioni e lo stiamo dimostrando da anni, ma sempre nel rispetto delle normative. Un Comune deve essere un alleato dell’associazionismo locale, non andando oltre, ma supportando e collaborando attivamente per il bene comune. L’appello quindi è ancora una volta ai mancianesi: non lasciamo che la Pro Loco di Manciano cessi di esistere».