L'Aperitivo parla Inglese con Francesca Sabatini

Grosseto: Francesca Sabatini è una giornalista, brand strategist e counselor. Ha una relazione speciale con Parigi, ama i gatti, la musica e le storie. È stata proprio la sua passione per le storie e la ricerca di un contatto profondo con le persone a spingerla a creare Albedo: una startup di comunicazione che supera i metodi tradizionali di comunicare.

Albedo nasce dall’unione di mondi apparentemente distanti: il rigore del marketing tradizionale, la profondità dell’archetypal branding, la potenza delle parole del giornalismo e l’empatia del counseling. Il risultato è un approccio unico che consente di creare marchi autentici, capaci di toccare le corde emotive del pubblico e di valorizzare le aziende in modo genuino.

Perché Albedo? Perché, proprio come l’albedo – la capacità di riflettere la luce – Francesca cerca di scoprire il potenziale delle aziende e delle persone per costruire una brand identity il più possibile personale. Presto partirà per il Vietnam, dove desidera portare la sua visione e immergersi in una cultura completamente diversa da quella occidentale, per tornare arricchita di nuove ispirazioni.

Ha un profondo desiderio di far conoscere Albedo anche oltre i confini attuali e di collaborare con aziende e persone che condividano la sua passione per una comunicazione autentica e per la creazione di un impatto positivo. Francesca crede che ogni storia abbia il potere di trasformare, ed è pronta ad aiutare chiunque voglia mettersi in gioco per scrivere la propria.

L’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese. Aperti a tutti senza prenotazione o sovrapprezzo, ma è RICHIESTA LA CONSUMAZIONE

info: 320 9616302 Facebook

Light reflections - martedì 28 gennaio - ore 18:00 - Perlage, Grosseto