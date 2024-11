L'Aperitivo parla Inglese con Elisabetta Ceccariglia

Grosseto: Elisabetta Ceccariglia parlerà dell’Associazione Rosae Maris, dell’alta qualità dei vini rosati di Maremma, e degli importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali ottenuti da questi vini nel 2024.

Nata e cresciuta in Maremma, dopo l’Università a Firenze Elisabetta ha lavorato in area marketing a Milano e in Francia. Appassionata di vino ha scelto di diventare sommelier dopo un viaggio in Borgogna (Francia). Da alcuni anni è tornata a vivere a Grosseto. (oggi afferma che, se non fosse grossetana, avrebbe comunque scelto questa parte della Toscana, come residenza).

L'appuntamento è per martedì 5 novembre alle 18:00 presso il LOFT di via Mazzini a Grosseto, con l'Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese.

Incontro aperto a tutti senza prenotazione o sovrapprezzo, ma è richiesta la consumazione.