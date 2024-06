"L'Aperitivo parla Inglese" con Ariane Lotti

Ore 18:00, martedì 4 giugno al LOFT di via Mazzini a Grosseto



Grosseto: Ariane Lotti parlerà della coltivazione di riso in Maremma, la sua storia, le varietà e come viene coltivato nel territorio.

Ariane è un’imprenditrice italo-americana che si è trasferita in Maremma dagli Stati Uniti per gestire l’azienda agricola di famiglia 10 anni fa. L’azienda - Tenuta San Carlo - è vicino Principina a Mare e sta nel Parco Regionale della Maremma. Produce riso, cereali e legumi biologici, fa allevamento di vacche maremmane e ospita un agriturismo.

Ogni martedì, l’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese. Aperti a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione.

Info 320 9616302