L’anno scolastico sta finendo, l’estate è alle porte

Redazione Grosseto: Giovedì 18 e martedì 30 maggio le mense delle scuole del Comune di Grosseto proporranno un menù speciale per festeggiare l’arrivo della stagione estiva.

"Abbiamo pensato di offrire ai bambini un vero e proprio assaggio dell'estate, già tra i banchi di scuola – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Istruzione Angela Amante –. Ringraziamo la ditta Camst per l'aiuto datoci nel garantire, ai nostri piccoli concittadini, un'alimentazione corretta ed equilibrata." Le portate in programma per giovedì 18 maggio sono le seguenti: riso, zucchine e zafferano; arista a freddo; pisellini arcobaleno (pisellini, carote e mais) e crostata alla frutta. Per martedì 30 maggio, invece, gli studenti avranno modo di gustare fusilli in salsa rosa, salsiccia e patate e una bella cucchiaiata di gelato.





