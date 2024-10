Judo: Poker, con 5 atleti e 5 podi

Albinia: Giornata trionfale per la asd Sporting Club Judo Albinia diretta dal Maestro Aveliano Bettolini, che in collaborazione con il Maestro Gilberto De Vecchis, responsabile della sezione Judo della palestra Athlon di Grosseto, ha portato ben cinque atleti a podio durante il prestigioso Trofeo Nazionale Judo CSEN disputato al Palasport di Velletri. Il successo della squadra è stato coronato anche dal piazzamento a podio per punti, sottolineando la superiorità tecnica e l'impegno dei giovani judoka.



Sul tatami gli atleti della società hanno dimostrato un’ottima preparazione e grande determinazione. Tra i protagonisti della giornata, Leonardo Papalia ha brillato nella categoria -81 kg cintura marrone, dominando senza difficoltà ogni incontro e conquistando meritatamente il primo posto. Un altro risultato è arrivato dallo stesso podio, dove Lorenzo De Rosa, anch'egli in gara per la categoria -81 kg, ha ottenuto un ottimo secondo posto dopo una finale combattuta proprio contro il compagno di squadra Papalia.

Grande performance anche per Francesco Soldati, che ha ottenuto una doppia vittoria nella categoria -73 kg, vincendo sia nella sezione "verde, blu, marrone" sia in quella "bianca, gialla, arancione". Una dimostrazione di abilità e versatilità che gli ha permesso di salire due volte sul gradino più alto del podio.

Altre medaglie sono arrivate grazie a Sabatini Alice, che si è distinta nella categoria -48 kg conquistando il gradino più alto del podio e Bargelli Alessio, che, con grande tenacia nei combattimenti, ha contribuito a consolidare il successo della squadra con una solida prestazione.

I Maestri Aveliano Bettolini e Gilberto De Vecchis si sono detti estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dai loro atleti. "Il lavoro duro, la costanza e i sacrifici sono stati premiati," hanno commentato i due allenatori, esprimendo orgoglio per l’impegno dimostrato dai ragazzi sui tatami di Velletri.

La giornata si è conclusa con un bilancio più che positivo per la asd sporting club judo Albinia, che oltre ai singoli risultati, si è piazzata al terzo posto anche la classifica generale per punti, segnando una giornata indimenticabile per la società e i suoi atleti.