IX Torneo International de la Amistad Boxeo Olimpico

Grosseto: Grande successo Internazionale per la Pugilistica grossetana che a Barcellona ha conquistato la medaglia d’oro con il suo portacolori Tommaso Sama’ che dopo aver sconfitto lo spagnolo Bohorquez Vargas Kelvin Gustavo in semifinale, ha battuto in una finale tiratissima, addirittura l’idolo di casa il 3 volte campione di Catalugna Moreno Juan.Un match entusiasmante che ha coinvolto tutta l’arena e che al verdetto dei giudici ha applaudito il pugile grossetano portato in trionfo dal suo Tecnico Simone Giorgetti. Da non dimenticare la bella ma sfortunata prestazione dell’altro pugile della scuderia grossetana Dkhil Marwan che in semifinale e’ stato sconfitto dopo un grande match con un verdetto finale che ha fatto storcere il naso a tanti dei presenti.



Comunque un successo che dà ancora più prestigio alla Pugilistica Grossetana Umberto Cavini

Grandissima soddisfazione dopo tanto lavoro,sia per il sempre eccellente Simone Giorgetti che per il Presidente Fabrizio Corsini, tanto orgoglioso dei suoi ragazzi.