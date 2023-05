Attualità Iscrizione al servizio di Refezione e Trasporto scolastico per l'anno 2023/24 30 maggio 2023

Redazione Grosseto: Il Comune di Grosseto rende noto che dal 1 giugno al 15 settembre 2023 saranno aperte le iscrizioni on line al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^ grado.

Le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili alla pagina web new.comune.grosseto.it Si prega seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'iscrizione on line consultabile al link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/ Per il servizio di trasporto scolastico l'iscrizione on line al servizio sarà dal 1 al 30 giugno 2023. Le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili alla pagina web new.comune.grosseto.it L'accesso all'iscrizione ai servizi sarà subordinato alla registrazione online presso il portale "Novaportal" tramite SPID. Dall'indirizzo web grossetosc.ristonova.it, e cliccando alla voce "Iscrizioni online", sarà possibile accedere alla piattaforma di iscrizione. Le tariffe del servizio mensa e trasporto scolastico saranno stabilite in base al calcolo ISEE Ordinario rivolto alle prestazioni agevolate per minori, a coloro che non dichiareranno l'importo dell'ISEE entro i termini stabiliti e ai non residenti sarà applicata la tariffa più alta.





