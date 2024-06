Irene Marconi è la nuova sindaca di Massa Marittima

Massa Marittima: Irene Marconi, con la lista "E' già domani" e la nuova sindaca di Massa Marittima con il 45,57% di voti, il 25,84% è andato a Paolo Mazzocco, il 20,71% a Sandro Poli e il 7,88% ad Andrea Vinciarelli.

"La vittoria conseguita - afferma Irene Marconi - non è una vittoria personale ma di tante persone che hanno condiviso idee e progetti e si sono impegnate affinché questi trovassero le condizioni per concretizzarsi. L’obbiettivo raggiunto oggi è la cartina tornasole di una politica fatta dal basso, una politica di partecipazione attiva, di condivisione e concretezza. Sono orgogliosa del mio gruppo di lavoro che ha dato prova di essere coeso e in grado di parlare alle persone con un linguaggio comprensibile, semplice e concreto. La nostra è stata, come detto altre volte, un’azione politica fatta con le persone e per le persone e credo che questo sia stato ripagato. Siamo pronti ed entusiasti di cominciare a lavorare su tutti i progetti e i temi che nei mesi scorsi abbiamo presentato alla cittadinanza grazie ai tavoli tematici. Siamo pronti ad affrontare le sfide che si prospettano nei giorni, mesi ed anni avvenire, fiduciosi di avere la collaborazione della cittadinanza e poter così continuare a dimostrare che il nostro primo interesse è il benessere della città e delle persone che vivono qui. Tenendo sempre a mente questo obbiettivo fondamentale, mi auguro si riesca a trovare un dialogo aperto, costruttivo e collaborativo con l’opposizione, in quanto credo che, al di là delle differenti posizioni politiche, anche loro hanno a cuore la città di Massa, i suoi cittadini e il benessere degli stessi. Oggi festeggiamo un traguardo importante per noi e per la città di Massa che è solo il primo dei tanti che raggiungeremo nel prossimo futuro e per questo - conclude la neo eletta - voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportata e sostenuta"