Iren “illumina” il settore giovanile del Bsc Grosseto

È ufficiale l’accordo di sponsorizzazione tra la società biancorossa e l’impresa che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas



Grosseto: È stato siglato il sodalizio tra Iren Luce, Gas e Servizi e il Bsc Grosseto. La società, attiva nell’approvvigionamento, intermediazione e vendita di energia elettrica, gas e calore, prodotti e servizi sponsorizzerà il settore giovanile biancorosso. “Siamo davvero felici – commenta la società del Bsc Grosseto – di poter avviare questo nuovo percorso con un marchio energetico così prestigioso al nostro fianco. Le risorse andranno a sostenere e a promuovere la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, coinvolgendo ovviamente sia il baseball che il softball, perché questo è l’obiettivo che ci siamo sempre posti e che oggi Iren ha deciso supportare”.

L’accordo di sponsorizzazione riguarda i prossimi mesi del 2024, con la speranza però che possa rinnovarsi anche per il futuro. “Ci auguriamo – conclude il Bsc Grosseto – che questo sia solo il primo passo di un lunghissimo cammino che percorreremo insieme. Intanto ringraziamo la società per aver deciso di investire e di incentivare la crescita del nostro settore giovanile, fucina di talenti che ogni anno vengono regolarmente selezionati per rappresentare l’Italia e la Toscana”.