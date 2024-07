Intervento rete idrica: ecco le zone coinvolte

Grosseto: Il comune di Grosseto ricorda che mercoledì 10 luglio dalle 8.30 alle 17 in seguito a lavori sulla rete idrica realizzati da Acquedotto del Fiora è prevista una temporanea sospensione dell'erogazione di acqua in: piazza Volturno, S.S. 223 Senese, via Aquileia, via Basilicata, via Brenta, via Brianza, via del Bernina, via della Marmolada, via F. Corridoni, via Gen. A. Cantore, via Gen. L. Cadorna, via G. Oberdan, via lago di Albano, via lago di Bolsena, via lago di Bracciano, via lago di Como, via lago di Garda, via lago di Mezzano, via lago di Nemi, via lago di Orta, via lago di Pozzillo, via lago d'Iseo, via lago di Varano, via lago di Vico, via lago Maggiore, via Lazio, viale della Pace, viale Emilia, viale Europa, viale Ombrone, via Lombardia, via Mincio, via Monterosa, via Piave, via Sardegna, via Senese, via Tripoli, via Umbria, via Venezia Giulia. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17 del giorno stesso.