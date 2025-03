Intervento del Senatore Carlo Calenda sull'emergenza moscerini in laguna

Interrogazione a risposta orale al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

Orbetello: Premesso che negli ultimi giorni il territorio del comune di Orbetello è interessato da un fenomeno di proliferazione di chironomidi (moscerini), di proporzioni anomale e allarmanti, con un pesante impatto sulla vita economica e civile, a partire dalla chiusura di esercizi pubblici, destinato ad aggravarsi in primavera e estate;

questo fenomeno è una delle conseguenze dei ritardi e degli errori nella gestione della laguna e nella realizzazione degli interventi di prevenzione e bonifica, in precedenza già denunciati dall’interrogante, che hanno compromesso la salubrità dell’ecosistema orbetellano;

c’è da sperare che quando sarà costituito e operativo il nuovo Parco ambientale, di recente istituzione, esso possa preservare l’ecosistema della Laguna in modo più efficace di quanto è stato fatto in precedenza, con l’accordo di programma tra Comune e Regione Toscana;

nelle more di questo passaggio di competenze, si impone però l’istituzione di un commissario straordinario per la laguna con un incarico temporaneo, ma con strumenti utili per gestire l’emergenza e per effettuare tutti gli interventi utili a riportare la laguna in sicurezza.

in ogni caso la gestione dell’attuale emergenza legata alla proliferazione di chironomidi implica interventi che eccedono giuridicamente e economicamente le possibilità del Comune di Orbetello, il cui sindaco ha scritto ufficialmente al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Toscana, all’Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpat) e al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico per la gestione congiunta di questo problema;

si chiede di sapere come intenda procedere il Ministro in ordine alla richiesta del Comune di Orbetello e se non ritenga opportuno, nelle more della costituzione del Parco ambientale, di istituire e nominare un Commissario per la gestione di interventi di tutti gli interventi emergenziali, quali quelli illustrati in premessa.

Senatore Carlo Calenda